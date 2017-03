Mónaco, un lujo también en fútbol… (Opinión)

Una pequeña ciudad-estado de 2 kilómetros cuadrados y 36.000 habitantes tiene al equipo de fútbol que, si no es el mejor del mundo, al menos es el de juego más espectacular en este momento. También ese privilegio puede darse el Principado de Mónaco. Y lo de mejor del mundo no está descartado, hay que esperar…

Atlético de Madrid-Leicester, Juventus-Barcelona, Bayern Munich-Real Madrid, Borussia Dortmund-Mónaco, los 8 felices aspirantes a la Champions 2017. Tres españoles, 2 alemanes, 1 italiano, 1 inglés, 1 francés (damos al Mónaco por tal). Similar representación por país a lo que han sido los últimos años de la competencia. Y una radiografía perfecta del poderío futbolístico europeo de los tiempos recientes. Son quizás los cuartos de final más atractivos que podían esperarse. Al menos los seis primeros tienen fuertes aspiraciones de título; por plantel, historia, grandeza y ambición. Ahora bien, ¿cuál nos gusta más…? Sin un átomo de duda: el Mónaco de Leonardo Jardim.



Ya hay que elevar a esa categoría al técnico venezolano-portugués. Es su Mónaco, su obra, un equipo de autor. Los grandes clubes del mundo deben estar posando sus ojos en este estratega de 42 años que no fue futbolista (preparador físico) y que aún no ganó títulos, pero su escuadra habla muy bien de él. Con este agregado: Mónaco es el más goleador de Europa. A falta de una quincena de partidos para culminar la temporada lleva 126 goles. De ellos, 24 son de Falcao García.



Manchester City había ganado 5-3 en la ida (resultado demasiado abultado para lo que fue desarrollo del juego). Mónaco lo revirtió: 3-1. Doce goles en dos partidos sensacionales que dicen maravillas del juego actual. Parece imposible superar esto. Ida y vuelta, cero especulación, muchas ocasiones frente a los arcos, extraordinaria dinámica. En ese contexto, el Mónaco mostró sus credenciales: un conjunto velocísimo, con palpable ambición ofensiva, mucha presión de marca, salida rapidísima en ataque y una moral de acero. Es mucho más que un rival incómodo, es inaguantable. Sin embargo no es sólo táctica y físico, posee un racimo de jugadores notables, técnicos, comprometidos y luchadores. Su primer tiempo frente al City merece un solo calificativo: impresionante. No se puede ni criticar al City, sencillamente fue arrollado. Otros también lo hubieran sido.



Al Mónaco le faltaron dos titulares importantes: Falcao (lesionado) y el durísimo zaguero polaco Glik (suspendido), líder del equipo. Nadie se acordó de ellos. Mónaco necesitaba algo más que una victoria: recuperar el pisoteado orgullo francés. En dos semanas el mismo Mónaco y el Paris Saint Germain habían recibido dos cachetazos terribles: 5 goles uno, 6 el otro. Por eso también tan festejado el pase a cuartos.

Este Mónaco hace honor a su histórica fama de gran descubridor de talentos como Thierry Henry, David Trezeguet, Yaya Touré, George Weah, Ludovic Giuly, Youri Djorkaeff, el mismo James Rodríguez, y tantos más. Los pesca jóvenes y luego los traspasa a grandes instituciones. Ahora tiene seis promesas de crack que seguro dejarán más dinero que el Casino de Montecarlo: Kylian Mbappé (18 años), Benjamín Mendy (22), Bernardo Silva (22), Tiémoué Bakayoko (22), Fabinho Tavares (23) y Thomas Lemar (21).



Mbappé, la joya juvenil (cumplió los 18 recién en diciembre), será la superestrella del próximo mercado de pases en Europa. Y hay que empezar a hablar de 100 millones de euros para arriba. Lo quieren todos. En algo nos recuerda al fenomenal Eusebio. Aquel era más corpulento, pero Mbappé es muchachito aún y puede subir cuatro o cinco kilos. Es una ráfaga, un guepardo con una ambición notable por el gol. En el minuto 7’ 50” del partido con el City eludió a Kolarov como si este no existiera, como si fuera el Hombre Invisible, y tiró al gol, pero Willy Caballero logró tapar. Treinta segundos más tarde abrió el marcador.



Luego llegó el tanto de Fabinho, excelente volante derecho brasileño, dúctil, laborioso, inteligente. Y el encargado del celebradísimo 3-1 fue Bakayoko, un todoterreno de 1,83 que además juega bien. La acción del gol merece ser comentada. En cada tiro libre a favor, seis jugadores del Mónaco se ponen en línea uno detrás del otro y arremeten juntos como un aluvión. Semeja un ataque de infantería. Y Bernardo Silva (22), el endemoniado zurdo portugués la coloca suave para que alguno de los seis fusile al golero rival. Así fue el gol de Bakayoko (22), de cabeza. Una jugada muy preparada. Y, en este caso, brillantemente ejecutada. Bakayoko, como Mbappé, son parisinos.



Lemar es otro volante izquierdo, con menos gambeta que Bernardo, quizá más fino y pausado, pero valioso. Imposible cerrar sin una mención al zurdo Benjamín Mendy. Marcelo Bielsa, que lo tuvo en el Olympique de Marsella, sostuvo en su momento: “Si Mendy quiere puede ser el mejor lateral del mundo”. Parece que quiso. Si un rival se le acerca a menos de dos metros lo mejor es que deje la bola y se vaya, tan siquiera ganará tiempo. Impasable, con una agresividad feroz. Y sin cometer falta. No lo necesita. Más de una vez definimos al brasileño Roberto Carlos como “el futbolista mejor dotado físicamente de la historia del fútbol”. Mendy está para discutirle el rótulo. Es una máquina humana de correr, saltar, trabar, patear, cabecear, forcejear. Y ningún negado con la pelota.



Está luchando en cuatro frentes, aunque la juventud y el entusiasmo de este equipo podrían redundar en una temporada gloriosa: Mónaco es líder en la Liga, finalista de la Copa de Liga de Francia, cuartofinalista de la Copa de Francia y ahora escaló al mismo lugar en Champions League. El Borussia Dortmund no debe estar contento con el sorteo. Nadie quería al Mónaco, del principado es un paraíso, pero el equipo es un infierno.



Último tango…



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO