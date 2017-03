Después de Falcao, ¿qué?

Una sucesión de desencuentros. Eso es la historia de Falcao con Colombia, que ha visto cómo, una y otra vez, su mejor arma se apaga entre las lesiones. No es culpa de nadie. Pero este empeño de la fortuna tan cerca de la eliminatoria pasa de la sospecha a la furia.



Ahora, una “ruptura de fibras del músculo oblicuo”; antes, un “traumatismo craneal” –que al ‘Niño’ Torres le da una semana y a él un mes–; “lesión muscular” no especificada e “isquiotibiales” en 2016. Sumando, en toda la eliminatoria, Falcao jugó 34 minutos en 2015 y 120 en 2016: 0 goles, 4 puntos, dos goleadas (3-0 contra Argentina y Uruguay).



Cuando estuvo y cuando esté habrá que llamarlo porque es él, porque nadie es mejor que él, porque ignorar su experiencia y su mérito es insensato y porque Colombia merece algo de la ‘segunda juventud’ que le dio Mónaco después de haberse resignado a un mundial sin él. Queda dicho.



Pero ¿qué hacer si no está? De nuevo, como en Brasil, juntar pedazos, inventar, sufrir. ¿Cómo? Muriel llega con 29 partidos y 10 goles en Italia, es el extremo que todos quieren allá, jugó 8 de 12 encuentros de Selección y tiene 2 asistencias. ¿Y en el área? Borja, el mejor de América, el de los 14 partidos y 11 goles en Libertadores y Suramericana, tiene que ser candidato. Lleva 5 juegos en Selección –contando Olímpicos– y no anotó, pero si él, cazador de área, no puede relevar al ‘Tigre’, ¿quién? ¡Duván Zapata! Hace años esperaba la opción, tiene 8 goles en la temporada y solo 24 años. Ahí está el futuro.



Luego viene Bacca. No importa si baja su marca a 12 goles con Milán, si en 16 partidos con Colombia cerró la cuenta en 5. Esas cifras no pesan porque sabe como pocos manejar la presión de la eliminatoria y tiene un plus: tres asistencias, las mismas de James y Cuadrado.



No está Falcao y basta de culpar al destino. Hay que ahorrar para cuando vuelva, como en Brasil. Pero hoy son 6 puntos por ganar sí o sí. No hay tiempo para la nostalgia.



Pétalos y espinas



JENNY GÁMEZ

Editora de Futbolred

En Twitter: @jennygameza