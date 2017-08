Una potencia no amenaza... ¡cumple!... (Meluk le cuenta)

No se deje confundir por el título de esta columna (‘Una potencia no amenaza... ¡cumple!). No hablo de geopolítica internacional, ni de apuntar misiles a la isla de Guam ni de advertencias apocalípticas desde el otro lado del Pacífico...

No. Hablo de la Selección de Brasil, la líder sólida y con 9 puntos de ventaja sobre la de Colombia, segunda en la tabla de la eliminatoria suramericana. Si Brasil ya está clasificada de adelanto para el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 y si desde hace mucho tiempo no carga el piano de los problemas entre jugadores y cuerpo técnico que dejó Dunga, ¿por qué Tite, su actual entrenador, su ‘rey Midas’, convocó a sus mejores hombres para los partidos venideros contra Ecuador y Colombia?



Más allá de la respuesta simplista de que por ser los mejores quieren serlo siempre o que los grandes no quieren perder ni en Play Station, hay dos razones básicas fundamentales para el llamado a filas de sus más valiosos hombres.



Uno, el de menos importante, es mantenerse en la cima del escalafón de la Fifa, factor de selección de las cabezas de grupo en el Mundial para el sorteo del próximo 2 de diciembre en San Petersburgo. Y es el de menos peso porque Brasil, que recuperó el primer lugar del listado, tiene 1.604 puntos y Colombia, el octavo del escalafón y hoy sin siembra (Rusia como local tendrá una), 1.208. Es una diferencia considerable, pero hay que asegurarla.



Y el segundo factor, y el de más peso, es que Tite utilizará estos partidos que le quedan de la eliminatoria como parte fundamental de su preparación para ir a ganar el Mundial de Rusia.



Brasil lleva ocho victorias consecutivas en la eliminatoria, con 24 goles a favor y solo dos en contra, y mantener sus rodamientos es su mejor plan de trabajo en lo que queda de este año.



Por eso, el general Neymar con su fantástica y multimillonaria transferencia del Barcelona al Paris Saint-Germain, como capitán del equipo, liderará en el campo a las tropas convocadas. Y digo tropa, a sabiendas de que en la lista hay más oficiales y suboficiales que soldados: Casemiro y Marcelo (Real Madrid), Coutinho (Liverpool), Dani Alves (PSG), Gabriel Jesús (Manchester City).



Las novedades están por el lado interno con las convocatorias del portero Casio (Corinthians, no fue llamado Weberton), del volante Luan (Gremio, el segundo en la clasificación de la Liga) y del delantero Taison (Shakhtar ucraniano). Gabriel Jesús, una de las grandes estrellas de la selección y el compañero de Neymar en la delantera titular de Tite, explicó que sus criterios de escogencia fueron el pasado en la elección, la actualidad y la proyección para el Mundial.



Eso no es más que lo que ya tiene su equipo, que quiere vencer para mantenerse arriba en el escalafón Fifa y se prepara para ganar el Mundial. Es una potencia, se comporta como tal y por ahora cumple.



Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta