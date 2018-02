Meluk le cuenta… (Jerarquía)

Real Madrid dio una nueva lección de jerarquía al vencer 3-1 al Paris Saint-German en el juego de ida de la Liga de Campeones.



El primer tiempo fue una mano a mano trepidante. Como una de las dos peleas oficiales de Rocky Balboa y Apolo Creed. Golpe a golpe: uno en tu cara, otro en la tuya; un gancho al hígado, otro a las costillas: 1-1.

En el segundo tiempo, el PSG dominó, manejó la pelota, la pasó de un lado al otro, tuvo control territorial y creó las opciones de gol. Y cuando parecía que el Madrid estaba medio muerto, contra las cuerdas y a punto de irse a la lona, Zidane mete a los rapiditos Lucas Vásquez y Asensio. Con ellos, reacciona al contragolpe y define con Cristiano Ronaldo y Marcelo, dos generales de inmensa jerarquía: ¡Y 3-1…!



Real Madrid, en mal momento de temporada y en el partido, le ganó al PSG de los millones y en gran momento de temporada y en el juego. El actual bicampeón consecutivo de la Champions demostró su jerarquía.



La jerarquía es un concepto gaseoso en el fútbol y su definición no está escrita en piedra alguna. Recurro a ideas que ya he usado en otras columnas, para intentar explicar su significado, su sentido.



Primero, la jerarquía se relaciona con una especie de poderío latente, de fortaleza oculta que impulsa a conseguir triunfos, resultados, títulos...



Hay un par de intentos de definición que me parecen serios e interesantes. Uno, de Xabier Azkargorta, el DT español más conocido por haber clasificado a Bolivia a su único Mundial (1994): “Jerarquía es ganar, así sea jugando mal”. El otro, de ‘Bolillo’ Gómez, entrenador de Panamá: “Jerarquía es que un equipo juegue bien nueve de diez partidos”.



Las dos ideas reproducen la eterna discusión entre resultadistas (ganar y ganar, así sea de vainas) y quienes promueven mantener una línea de acción que permita jugar ‘bien’ (y definir eso es otro gran lío) siempre igual para alcanzar las victorias.



Es inevitable relacionar la jerarquía con el resultado. No se puede decir que un equipo tiene jerarquía cuando pierde por más que juegue bien o bonito, estos últimos dos conceptos son bien, pero bien subjetivos.



Recuerdo que en una vieja columna improvisé una definición: en el fútbol, jerarquía es la cualidad que tiene un equipo de ganar ‘tí-tu-los’, de estar siempre en los puestos de arriba, por lo que infunde temor y respeto en los rivales.



A la larga, y para no enredarnos, jerarquía es como ganar de camiseta…



Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

En Twitter: @MelukLeCuenta