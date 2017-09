A peinar al león… (Meluk le cuenta)

Brasil vuelve a Barranquilla y parece invencible. Como lo hizo por última vez en la eliminatoria del Mundial de Corea y Japón 2002. Kaká, Ronaldo y compañía ganaron esa vez 2-1 y congelaron el infierno. Luego fueron campeones mundiales. Este martes llegan Neymar, Coutinho y compañía ya clasificados a Rusia y como firmes candidatos para obtener el hexacampeonato del mundo.

Así como el favorito lógico para ganarle a Venezuela el jueves pasado en San Cristóbal era Colombia y no pudo por jugar mal, ahora Colombia es como una Venezuela para Brasil, el candidato obvio para el triunfo en el duelo del primero contra el segundo de la eliminatoria. Colombia, por sobre todo, debe intentar jugar bien.



Nadie le puede reclamar a Colombia falta de entrega en ningún partido. A veces ha ganado sin jugar bien y a veces ha perdido sin hacerlo mal. Por eso, frente a los todopoderosos brasileños, pues las recomendaciones de academia para jugar bien son como leer un manual de instrucciones para peinar un león:



Orden en defensa, líneas muy juntas con jugadores solidarios; ser fuertes en los mano a mano frente a los rivales más hábiles, no provocar faltas cerca a las 18, evitar que ellos desarrollen el juego por fuera; tener el mayor tiempo posible la pelota para defenderse con ella y, con velocidad y sorpresa, generar avances sin repetir el juego ofensivo solo por las bandas o solo por dentro, para definir las opciones que se tengan...



Tan fácil se dice y tan fácil se lee como: lleve una peinilla, abra el candado, empuje la puerta, métase en la jaula, deje abiertos el candado y la puerta; acérquese al león lentamente y dígale despacito y suavemente: “micho, micho, micho…”; tire cerca a las fauces una pata de cerdo bien carnuda para entretenerlo y, entonces, pues lo peina. ¡Simple! ¿Ven cómo es de sencillo…?



Volverá James a la titular con el brazalete de capitán. Se habló de que Teo también estaría en el arranque y se especuló con el posible ingreso de Aguilar por Barrios. ¿Sorpresas? Que Chará siga en la nómina y no entre Teo.



Pero más allá de los nombres lo importante es que jueguen lo mejor que puedan, que cuando han podido lo han hecho muy bien; que lo hagan con entereza, con orden, con el talento que tienen y sabiendo que los del frente son mejores, pero no invencibles ni marcianos.



¿Y se puede ganar o empatar sin jugar bien? Sí, claro, es fútbol. Como Venezuela ya lo hizo con Colombia. A veces a falta de juego basta con fuerza y ganas y algo de suerte.

Última pregunta. ¿Que si firmo el empate...? ¡Ya, de una vez, y tengo el notario, el mismo que una vez evitó que pusiera en práctica el manual de instrucciones para peinar al león!



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

En Twitter: @MelukLeCuenta