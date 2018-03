Colombia juega partidos de preparación previo al mundial… (Opinión)

Este momento previo al mundial se vive de diferentes maneras dependiendo del lugar de quienes están, de una u otra forma, involucrados en este proyecto. Si tomamos como primera referencia al hincha le permitirá dar rienda suelta a sus digresiones e invenciones, algunas fantásticas, otras exageradamente optimistas, algunos con una visión de crítica muy rígida, otros con una gran expectativa pues aspiran viajar a acompañar a la Selección. Habrá también aquellos que desconfiadamente se ponen pesimistas e incrédulos. Pero todos con gran ilusión siguen muy atentos a lo que hace el equipo y sus jugadores en estos momentos.

El comando técnico trabaja en oficina, videos, análisis, charlas, visitas a sus jugadores en el país en donde juegan, exigencias, recomendaciones, conversaciones con cada uno de ellos, ver partidos, planificar viajes, concentraciones, horarios, conexiones, etc. Con gran expectación cuidan todos los detalles para no cometer errores y tomar las mejores decisiones.



Los jugadores, por su parte, en sus respectivos clubes prácticamente se la están jugando. Tienen que ser titulares, tener buenas actuaciones, no lesionarse, mantener su mejor rendimiento para cuando se llegue, como ahora a estos partidos de preparación, amistosos, ratificar su capacidad y asegurar su cupo entre los elegidos del equipo.



Entre ellos hay diferentes expectativas. Unos se juegan verdaderas finales en estos juegos. Deben conformar sí o sí. No hay otra opción. Nunca han estado en un Mundial. Son en este momento opciones directas del comando técnico, para ser parte de nuestra selección por lo que pueden aportar individualmente al equipo.



Están los jugadores que ya demostraron gran clase en torneos anteriores, han confirmado su valía, solo van a estos amistosos a validar su comportamiento ya expresado. Saben que son referentes, jugadores claves en el funcionamiento de nuestra selección y deben seguir demostrándolo en esta fase previa de preparación. Y llegar al Mundial en su mejor nivel para ofrecer a todos sus compañeros y entrenadores el mejor apoyo a través de su clase, categoría, experiencia.



Colombia ya está preparando todo con organización. Se siente, se transmite por lo que ha hecho esta generación de futbolistas. Hay un buen grupo y pueden formar un equipo que mejore sus anteriores participaciones, y de una gran felicidad en Rusia.



‘African look’ Umaña...

​

DIEGO EDISON UMAÑA

Para EL TIEMPO

En Twitter: @diegoumadi