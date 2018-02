PSG, inferior a la jerarquía del Real Madrid… (Opinión)

Desde este martes, como cada mitad de febrero, el mundo se divide en dos: mientras los poetas que dicen ser intelectuales están pensando en el día de San Valentín, la otra mitad (y un poquito más) se paraliza con el regreso de la Liga de Campeones.

Dieciséis equipos sueñan con ganarla, aunque para algunos clubes el sueño seguramente se convertirá en pesadilla. Por ejemplo, el Basilea, de Suiza, sabe que contra el Manchester City su único objetivo es no hacer el ridículo, porque se enfrenta a uno de los dos máximos favoritos a llevarse el título, junto al Barcelona. Ya habrá tiempo para hablar de Pep Guardiola y su máquina inglesa y de Lionel Messi y sus amigos.



Este martes, toda la expectativa se centra en el duelo de este miércoles entre el Real Madrid y el PSG, la llave más atractiva de los octavos de final.



Hace algunos días, Xavi, el exjugador del Barcelona, dijo: “El PSG es favorito frente al Real Madrid”, y seguramente un gran porcentaje del público así lo considera porque la temporada del Madrid es fatal: está de cuarto en la Liga de España, con 17 escandalosos puntos menos que el líder, Barcelona; fue eliminado de la Copa del Rey por el ‘inmenso’ Leganés, y ni con el Levante pudo en la Liga.



Pero, paradójicamente, ese rendimiento lo hace peligroso. Lo único que le queda a Zidane para seguir diciendo en las ruedas de prensa “estamos bien, ¿‘saes’? (se lee raro, pero la be del ‘sabes’ nunca la pronuncia)” es ganar la Champions, esa misma que ya logró dos veces como DT, y seguidas, cuando nadie lo había hecho en 25 años, los que lleva el ‘nuevo’ formato del torneo.



El Real Madrid tiene al balón de oro Ronaldo, a Ramos, a su historia y su Bernabéu, lo necesario para superar al líder de la ‘superpoderosa’ quinta liga de Europa. Sí, el PSG ha hecho 130 goles en lo que va de temporada, tiene un promedio de 3,2 goles por juego, es líder de la Liga de Francia con 12 puntos de diferencia con el segundo, gastó 222 millones de euros en Neymar e invirtió en Mbappé, la maravilla que destroza defensas a su antojo, pero el dinero no compra ni la mística ni la jerarquía necesaria para ganar la Liga de Campeones.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev