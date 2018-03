No minimicemos: Francia no es Kuwait

Fieles a las costumbres patrióticas de Colombia, los hinchas de la Selección no lograron escapar del extremismo que vive el país y lo que se siente en el ambiente político se ha llevado al campo de juego. El partido contra Francia dejó un triunfo de marca mayor que no es para asegurar que el equipo nacional ya está instalado en la final de la Copa del Mundo, pero tampoco es para decir que no se le ganó a nadie como algunos quieren hacerlo ver.

El equipo galo es uno de los candidatos a ser campeón en Rusia 2018, fue finalista de la última Eurocopa, la cual perdió, de local, contra Portugal por muy poco margen, tiene una generación de jugadores fantásticos en las mejores ligas del mundo como Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Paul Pogba, Ngolo Kanté (todos jugaron contra Colombia), son la selección más costosa del mundo (según el portal especializado en el mercado del fútbol Transfermakt), pero ahora se quiere hacer ver que los franceses no eran tan buenos.



Por no dejarse contagiar del triunfalismo (otro de nuestros males), algunos prefieren minimizar lo que hizo Colombia en Saint Dennis, y por ahí no es la cosa. Los dirigidos por José Pékerman demostraron que hacen parte de un grupo maduro, consiente de sus fortalezas, capaces de darle vuelta a cualquier resultado y, como lo dijo James Rodríguez, no le tiene miedo a ningún equipo.



Cuando en estas fechas Fifa se jugaba contra equipos que prácticamente no existen en el planeta fútbol se criticó con vehemencia, se pidieron rivales de peso que midieran la calidad de los futbolistas colombianos y se pasaron por alto los resultados. Pero luego de ganarle a Francia, en su casa, parece que tampoco vale y que la victoria tiene el mismo sabor que haber vencido a Kuwait.



Es cierto que no hay que quedarse en lo que pasó el viernes y hoy, contra Australia, hay que buscar un crecimiento mayor, explorar otras posibilidades de cara al reto mundialista y afianzar la motivación que dejó el juego contra Francia. Ganarle a un candidato a ser campeón del mundo, y en su casa, no se da todos los días, por eso hay que disfrutarlo y darle la medida que corresponde, a pesar de ser un juego amistoso.



Colombia ya demostró de qué está hecho, ahora el trabajo le corresponde al cuerpo técnico que tiene varios retos: elegir a los mejores 23 jugadores para Rusia, analizar en los pocos días que faltan posibles variantes tácticas y qué jugadores pueden cumplirlas, prever cualquier lesión y tener el suplente indicado.



Ya no hay que preocuparse por la presión mediática de una derrota (porque pase lo que pase hoy contra Australia nada va a cambiar), la Selección Colombia encontró la paz anhelada antes del campeonato del mundo.Así es el fútbol...



CAMILO ANDRÉS MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev