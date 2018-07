Ronaldo, Messi, Modric y Mbappé, entre los 10 nominados a The Best

La Fifa dio a conocer este martes los 10 nominados al premio The Best a Mejor Jugador del Año, premio que se otorga anualmente y que no es el mismo Balón de Oro.

Los nominados son Kylian Mbappe (PSG y Francia), Luka Modric (Real Madrid y Croacia), Cristiano Ronaldo (Real Madrid -hasta la temporada anterior- y Portugal), Eden Hazard (Chelsea y Bélgica), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid y Francia), Lionel Messi (Barcelona y Argentina), Kevin De Bruyne (Manchester City y Bélgica), Mohamed Salah (Liverpool y Egipto), Raphael Varane (Real Madrid y Francia) y Harry Kane (Tottenam e Inglaterra).



La gran ausencia en los nominados es la del brasileño Neymar.



Los nombres de los ganadores en todas las categorías (mejor entrenador y los premios del fútbol femenino) se desvelarán el 24 de septiembre en la ceremonia oficial de entrega de los premios, que se celebra en Londres.

Los nominados a #TheBest⁰ Jugador de la FIFA 2018 son…



Kylian Mbappe⁰

Luka Modric

Cristiano Ronaldo⁰

Eden Hazard⁰

Antoine Griezmann

Lionel Messi⁰

Kevin De Bruyne

Mohamed Salah⁰

Raphael Varane

Harry Kane



Votaciones abiertas👉 https://t.co/IAD2mdN9ul pic.twitter.com/5oZJxE4Op2 — FIFA.com en español (@fifacom_es) 24 de julio de 2018

La reciente victoria de Francia en el Mundial de Rusia ha hecho que la selección gala sea la más representada en las nominaciones.



Entre el 24 de julio y el 10 de agosto de 2018, todos los aficionados podrán emitir sus votos en la página oficial de la Fifa. En la elección también participan periodistas, seleccionadores y capitanes de los equipos nacionales. Los tres más votados acudirán a la gala que se celebrará el 24 de septiembre en Londres.



