Esta es la nómina de Colombia Sub-20 para los Juegos Suramericanos

21 de mayo 2018 , 09:46 a.m.

La Selección Colombia Sub-20 comienza este lunes en Bogotá el último ciclo de preparación para los Juegos Suramericanos, que se disputarán en Cochabamba (Bolivia) a partir del 26 de mayo. El técnico Arturo Reyes llamó a 18 jugadores.

Colombia está en el grupo 2 del torneo, junto a Ecuador, Paraguay y Uruguay. El primer partido será el 28 de mayo, frente a Uruguay. El 30 enfrentará a Paraguay y el primero de junio, a Ecuador.

La nómina

Arqueros: Juan David Lemus (Llaneros) y Reinaldo Fontalvo (Barranquilla FC).



Defensas: Fabio Delgado (Cortuluá), Juan Sebastián Palma (Once Caldas), Brayan Carabalí (Medellín), Andrés Felipe Reyes (Nacional) y Luis Fernando Sandoval (Junior).



Mediocampistas: Kevin Viveros (América), Gustavo Carvajal (América), José David Enamorado (Orsomarso), Kliver Exney Moreno (Millonarios), Yéiler Goez (Nacional) y Johan Carbonero (Once Caldas).



Delanteros: Yeison Andrés Tolosa (Cali), Luis Fernando Sinisterra (Once Caldas), Rivaldo Correa (Medellín), Hayen Palacios (Nacional) y Brayan Vera (Leones).



El cuerpo técnico está integrado por Arturo Reyes (técnico), Grigory Méndez y Nelson Flórez (asistentes), John Percy Moncada (preparador físico), César Mauricio Ruiz (médico), Rafael Zabaraín (psicólogo), Eulín Fabián Carabalí (entrenador de arqueros), Juan Sebastián García (kinesiólogo) y Álvaro Cruz (utilero).



