'Valoramos al rival, pero no venimos a defendernos': Pékerman

José Pékerman entregó en Quito sus conceptos previos al juego contra Ecuador de este martes. El DT aseguró no tener conocimiento de la polémica foto de James Rodríguez y dijo que solo están concentrados en lo deportivo y en sacar un buen resultado.

Polémica James. "Antes de llegar acá me entero y me ponen en consideración de esto porque vengo acá. Yo no la vi la foto. Estos días me avoque a os entrenamientos a la preparación del partido a resolver dificultades. Metido en el trabajo y ahora me entero de este tema y por lo que me dicen. No puedo emitir consideración. No hable con el jugador porque no estaba enterado. No tengo como poder explicar o decir qué paso. Lo más lógico y con el pasar de las horas que puedan hablar con él y él lo pueda explicar".



Estado anímico. "Siempre la concentración está puesta en los partidos y buscar la clasificación. Es lo que ocupa la mente de todos. Hubo mucho que trabajar. El recuerdo de Bolivia pesa para poner la mente en este difícil Ecuador. Si bien cada partido y lo que resta va a seguir así, los cuatro partidos restantes la pregunta va a ser esta. Algunos van a sacar diferencia. Pero ´si se ve que los que estamos pelando para clasificar vamos partido a partido y nadie puede dar por ganado nada".



Variantes contra Ecuador. "Estos días variamos mucho. Una vez que se recuperaron físicamente los que menos minutos tuvieron hemos visto distintas situaciones y ustedes saben que este equipo ha variado mucho. Es algo que lamentamos o poder repetir una misma forma. Hicimos minutos de fútbol ayer. Cambiamos jugadores, posiciones y todas pueden ser válidas. Sí sabemos la cualidad de Ecuador, que tiene una estructura que ha repetido mucho. Gran promedio de efectividad. Vamos a tener que batallar mucho para llevarnos un resultado”.



Buscar ganar. "Tuvimos que pensar mucho y practicar. Cuando uno confecciona la lista ya tiene el plan pensado de que va a tener características diferentes. Hay cambios de escenario, la altura, un partido previo que se dio. Consideramos el tema de las amarillas. No suelo pensar en lo defensivo. Uno siempre quiere ganar el partido. Valoramos las características del rival. Pero no venimos a defendernos. O sería eficaz. Nuestra naturaleza no es por costumbre hacerlo y no sería lo indicado. Siempre vamos a intentar ganar el partido.



El tiempo sIn ganar en Ecuador. "Nosotros en el tema de la estadística siempre vemos las estadísticas en algunos casos son para recordar par conmemorar los hechos que pasaron y esta la posibilidad de cambiarlas para un lado u otro. Lo que está claro es que cada nueva fecha siempre puede haber cualquier tipo de resultado o algo diferente".



El rival. "Hay que tener mucha atención en los extremos tenemos que encontrar el equilibrio con la idea de generar juego y buscar por algún sector que no s epoda descuidar. Son dos equipos parejos. Los dos sabemos atacar y podemos lastimar. Pero tenemos que cuidar lo que el otro proponga. Es un partido táctico de mucho equilibrio".



Mentalidad. "El optimismo lo tenemos. Tenemos buen ánimo y podemos hablar sin ocultar nada que no quedamos conformes con el último partido. No salieron muchas cosas. Habíamos intentado muchas variantes, con Cuadrado, Uribe… Somos optimistas de hacer un gran partido".



¿Van a jugar los que juegan en altura? "Son jugadores que ya han estado y tienen otras virtudes. Pero es cierto que la altura es un tema positivo. Para el partido en Bolivia nos fueron útiles jugadores del fútbol local, entrenar, fortalecer un plan que no podemos tener con los de Europa. Los que juegan en altura tienen memoria y entrenamiento adecuado".



Bajas de Ecuador. "Tienen muy buenos jugadores. Está Enner Valencia que puede cambiar de posición, está Montero, está Ibarra... Nosotros perdimos a Muriel, no vino Falcao, se lesionó Quiñones... Hasta en eso estamos equilibrados".



