‘No era fácil ganar después de la eliminación en Champions’: Iniesta

Andrés Iniesta, jugador del FC Barcelona, consideró hoy que tener a una estrella de la talla de Leo Messi en la plantilla es una bendición para el club azulgrana, ya que no deja de sorprenderles en partidos como el de hoy en el Bernabéu, en el que marcó dos goles al Real Madrid en el clásico.

"La grandeza de Leo es que no deja de sorprender y, tras tantos años siendo determinante, para nosotros es un honor y para el club tenerlo es una bendición… Los partidos aquí son muy difíciles", añadió el jugador internacional, para quien lo importante era aprovechar alguna de las ocasiones para marcar.



El centrocampista español añadió: "muy felices… Objetivo cumplido, estamos muy satisfechos y felices porque no era fácil ganar un partido de este calibre después de la eliminación europea", destacó Iniesta, quien se congratuló de que el Barcelona siga en la lucha por la Liga y el Real Madrid tenga ahora "la obligación de no fallar", que es lo que pretendían en su visita al eterno rival.



EFE