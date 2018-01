Nicolás Vikonis, a punto de llegar al Puebla de México

El portero uruguayo Nicolás Vikonis, reciente campeón con Millonarios en la Liga colombiana, está a punto de fichar con el Puebla mexicano, club al que llegará para competir por la titularidad con el veterano Moisés Muñoz.



Este miércoles en una conferencia de prensa en Puebla, el entrenador del equipo, Enrique Meza, dijo que espera la llegada de Vikonis en las próximas horas y aceptó que disputará el puesto con Muñoz, quien ostenta casi una veintena de convocatorias a la selección mexicana

"El hecho de traer a otro arquero no quiere decir que lo va a quitar (a Muñoz); van a disputarse con lealtad un puesto con un grado alto de riesgo", señaló Meza.



Moisés Muñoz ha cometido algunos errores que han costado caro a su equipo. Sin embargo, Meza defendió este miércoles su calidad y dejó entrever que si mantiene un buen rendimiento continuará como titular.



"Se equivocó en el pasado, pero es un gran arquero", advirtió al referirse al capitán del Puebla, una especie de líder en un cuadro amenazado con descender.



Vikonis es un portero de 33 años con experiencia en las selecciones juveniles de Uruguay que juega en Colombia desde que fichó en 2011 con el Bucaramanga. De allí emigró en 2013 al Boyacá Patriotas, de donde se fue en 2015 a Millonarios, equipo con el que se proclamó campeón del pasado torneo Finalización.

El pasado viernes el Puebla dio la campanada en la primera jornada del Clausura 2018 al derrotar por 2-1 al campeón Tigres de la UANL y tomar oxígeno en la lucha por no descender, en la cual le saca 15 puntos al Veracruz, 8 al Querétaro y 3 al Atlas, con los que disputa la posibilidad de permanecer en Primera división.



En la segunda jornada del campeonato, el Puebla visitará al Morelia, que sacó un empate 1-1 en casa del peligroso Monterrey y pasa por un buen momento, lo cual reconoció Meza. "Buscaremos tener una posesión importante del balón para no correr tantos riesgos", comentó.

EFE