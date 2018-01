'Neymar será el mejor del mundo y lo será en el PSG': Emery

26 de enero 2018 , 10:42 a.m.

El entrenador del París Saint-Germain, el español Unai Emery, se mostró convencido de que el brasileño Neymar será algún día el mejor jugador del mundo y que lo hará en su actual club. "Neymar va a ser el mejor jugador del mundo, estoy seguro. Y va a serlo aquí, en el PSG, seguro", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al duelo liguero que mañana le enfrentará al Montpellier.



Fue la forma que tuvo el entrenador de defender a su jugador, ante la pregunta de por qué el club no le alaba tanto como otros hacen con sus estrellas.

Emery indicó, sin embargo, que no es seguro que el brasileño pueda volver mañana al equipo, por los problemas físicos que arrastra. El entrenador indicó que sufre una "pequeña lesión" pero que hasta ahora le ha impedido estar al "cien por cien" y precisó que no quiere que regrese en ese estado porque hay riesgos de recaída.

"Volverá cuando esté al cien por cien", dijo Emery, que señaló que el futbolista "es el primero que quiere jugar". Frente a los ataques de la prensa al juego del equipo el técnico español indicó que la mejor defensa es que mejore el juego y en ese sentido destacó que ha crecido mucho en los últimos años con la llegada del dinero catarí y de numerosas estrellas.



En ese sentido destacó que el partido de mañana será "un buen test" para medir la mejora del PSG puesto que el rival, el Montpellier, es el menos goleado del campeonato y en la ida en agosto pasado solo pudieron empatar a 0. Emery indicó que el vestuario está soportando bien la presión que sufre y se mostró satisfecho con el rendimiento del club, líder destacado de su liga, vivo en las dos Copas y que terminó primero de su grupo de la Liga de Campeones.



En ese sentido, el entrenador restó importancia al mal momento que atraviesa su rival en octavos de final, el Real Madrid, que acaba de ser eliminado de la Copa del Rey y que está cuarto en la liga. "Conozco al Real Madrid. Es cierto que han sufrido algunas derrotas. Pero lo más importante es la historia de este club en la Liga de Campeones.

Y no solo la historia vieja. De las últimas cuatro han ganado tres", afirmó. "El momento presente no es suficiente para decir que están mal. Van a jugar un gran partido contra nosotros y si les ganamos será frente a un equipo que estará en su mejor momento y que habrá hecho todo lo posible para pasar", agregó.



Emery confirmó que el atacante francés Kylian Mbappé no estará disponible mañana y que los médicos determinarán cuando está totalmente recuperado del fuerte golpe que sufrió el pasado domingo en el duelo contra el Lyon.



Tampoco estarán Thiago Motta, que prosigue su recuperación, ni el brasileño Dani Alves, sancionado con tres partidos de suspensión tras haber sido expulsado contra el Lyon, una pena que Emery consideró de "totalmente injusta", aunque reconoció que el exbarcelonista debería tranquilizarse en el campo.





