Neymar se arrepiente de haber llegado a Francia, según 'L'Équipe'

El internacional brasileño Neymar se arrepiente de haber recalado en la liga francesa, un campeonato que considera demasiado defensivo y físico, frente al español, que es más abierto, según confesó el jugador en privado, publica este miércoles el diario francés "L'Équipe".



El futbolista se queja de las numerosas faltas de las que es víctima en una liga a la que, según confesó en una reciente visita a Brasil, comienza a arrepentirse de haber llegado este verano procedente del Barcelona, tras el pago de una cláusula de 222 millones de euros, lo que le convirtió en el jugador más caro de la historia.

El diario señala que el padre del jugador le aconsejó quedarse en España, pero no le escuchó. Según "L'Équipe", los responsables del PSG están inquietos ante esa eventualidad, sobre todo tras los silbidos que escuchó el futbolista el pasado domingo tras no haber dejado al uruguayo Edinson Cavani lanzar un penalti que le hubiera permitido convertirse en el máximo goleador de la historia del club.



El presidente, Nasser al-Khelaïfi, está en contacto estrecho con el clan Neymar con el objetivo de facilitar su estancia en París y no tiene intención de facilitar la salida del jugador, aunque la oferta sea muy elevada.



La preocupación también se ha adueñado de las instancias del fútbol francés, que en vísperas de una nueva subasta de los derechos de difusión por televisión del campeonato esperan obtener una suma elevada ligada al efecto de atracción que ejerce Neymar.



No en vano, en la primera vuelta de la liga, las audiencias de Canal +, que difunde la mayor parte de los partidos del PSG han subido casi un 40 por ciento con respecto al año pasado, según un estudio de la consultora Sport Index NPA Conseil.



El canal de pago ha superado en varios partidos los 2 millones de telespectadores, con cuotas de audiencia de casi el 40 por ciento entre los telespectadores abonados.

El estudio refleja también que la asistencia a los estadios creció un 8 por ciento y el presidente de la consultora, Philippe Bailly, lo liga directamente a la llegada de Neymar al PSG junto a la del atacante francés Kyliam Mbappé.



La Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa debe sacar a la venta los derechos de retransmisión del periodo 2020-2024 a mediados del año próximo.

EFE