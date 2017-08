‘La ambición del PSG es lo que me atrajo’: Neymar

Neymar, exjugador del FC Barcelona y nuevo fichaje del Paris Saint Germain, ha afirmado este jueves que fue la "ambición" del club lo que le hizo firmar por el club francés.

"Desde que llegué a Europa, el club -PSG- ha sido uno de los más competitivos y ambiciosos. La ambición del París Saint-Germain me atrajo al club, junto con la pasión y la energía", aseguró Neymar en web del PSG.



Neymar se mostró entusiasmado ante el nuevo reto que se le presenta: "He jugado cuatro temporadas en Europa y me siento listo para este nuevo reto. Desde hoy, voy a hacer todo lo posible para ayudar a mis nuevos compañeros y abrir nuevos horizontes al club".



"Estoy muy feliz de firmar con el París Saint-Germain, es un gran reto", aseguró Neymar.



EFE