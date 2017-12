Neymar recordó la lesión que le propinó Zúñiga en el Mundial 2014

En una distendida entrevista que le hizo a Neymar su excompañero del Barcelona, Gerard Pique, para el portal ‘Player’s Tribune’, el brasileño recordó la lesión que le ocasionó el colombiano Camilo Zúñiga, en el partido de los cuartos de final del Mundial.

"Esa lesión ha sido mi peor momento. Esa semana sólo lloraba, veía a mi mamá y a mi papá llorando, todos tristes, mis amigos, mi familia", dijo el delantero brasileño.



"Cuando me choca (Zúñiga) siento una reacción detrás de la pierna. Me intento levantar pero me dolía mucho. Entraron los doctores y les dije que quería jugar igual porque quería hacer un gol. Pero no podía girar y no conseguía levantar las piernas", continuó relatando Neymar, quien por ese golpe no pudo seguir en la Copa del Mundo, en la que Brasil eliminó a Colombia y luego perdió con Alemania 7-1.



Además, contó en detalles lo que vino después para él y los temores que tuvo: "No conseguía levantar las piernas, no conseguía mover las piernas. El doctor me sacó y empecé a llorar porque me dolía mucho y no sentía nada, no sentía las piernas y me llevaron al hospital que tienen en el estadio. Me dijeron: 'la buena noticia es que vas a poder andar, porque dos centímetros más a un lado y el fútbol se acaba para ti'", agregó Neymar, actual delantero del PSG francés.

Piqué también consultó a Neymar por sus favoritos para el próximo Mundial de Rusia 2018, en el que el atacante espera su revancha.



“Creo que no solo Brasil es favorito, toda selección que tiene números fuertes, que tiene jugadores de calidad, son favoritas. Somos Brasil, España, Argentina, Francia, Alemania. Estas cinco selecciones para mí son las favoritas”, dijo.



DEPORTES