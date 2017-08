Neymar es presentado oficialmente por el París Saint-Germain

04 de agosto 2017 , 08:57 a.m.

Este viernes, el club francés París Saint-Germain (PSG) presentó oficialmente a Neymar, tras la novela que significó su traspaso desde el Barcelona, en una transacción de 222 millones de euros.



Desde el parque de los Príncipes, en París, el astro del fútbol dijo que irse del club catalán fue "una de las decisiones más difíciles de su vida".



"Me encontraba muy bien en Barcelona, en la ciudad, en el club, fue un momento lleno de tensión, de reflexionar sobre lo que debía hacer con mi vida. Dejo muchos amigos detrás, pero el fútbol es eso, nuestra vida pasa muy rápido", explicó.

El PSG empieza el sábado su participación en la Ligue 1 de Francia.



"Tengo mucha hambre de fútbol. Siempre quiero jugar, es lo que más me gusta en esta vida. Así que sí, estoy listo para comenzar. Si puede ser, mañana", indicó el atacante.

'Ney' será presentado ante su nuevo público el sábado y podría estar en el juego que se realizará ese día contra el Amiens, un club que acaba de ascender a la primera división francesa.

Neymar explicó en la conferencia de prensa que nunca le ha faltado al respeto al Barcelona. Esto porque su marcha es vista como una traición por algunos seguidores culés.



"Es difícil para mí responder a esa cuestión. Espero que sea una minoría la que piense así. En ningún momento he faltado el respeto a los aficionados o al club", se defendió Neymar, el jugador más caro de la historia del fútbol.



El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, aseguró este viernes que el valor de Neymar "será el doble de aquí a dos años".

"No hay dos como Neymar en el mundo. Me gustaría que nos viésemos en dos años y comprobar cuál es su valor", indicó el mandatario, que al ser preguntado en cuánto estaría cifrado entonces el precio del astro brasileño, se mostró tajante: "Al menos el doble".



El directivo también precisó que fue su entidad la que pagó al Barcelona la cláusula del delantero, y no el propio Neymar.



