Neymar busca una salida del PSG, según la prensa francesa

El brasileño Neymar busca una salida del París Saint-Germain este verano y su padre ya ha entablado contactos en este sentido, según publica este jueves el diario "Libération".

El rotativo revela que el padre y representante del jugador más caro de la historia viajó desde Sao Paulo el pasado día 24 a la capital francesa para entrevistarse con el agente israelí Pini Zahavi, el mismo que orquestó la salida del atacante del Barcelona el pasado verano por 222 millones de euros.

El periódico señala que el padre del brasileño le pidió que no fuera a Inglaterra ni tampoco regresara al Barcelona. Y concluye que, como el Bayern de Múnich no suele pagar más de 45 millones de euros por un jugador, "el Real Madrid es la única posibilidad".



En paralelo, el padre del futbolista ha dejado entrever al PSG que el jugador no es feliz en el club. A ello se suma que el presidente del PSG, Nasser al-Khelaïfi, ha perdido peso en el seno de los propietarios cataríes de la entidad, cada vez más controlada de forma directa desde Doha por el emir, Tamim ben Hamad al-Thani.



A ello se une que en el seno del PSG, según publica "L'Équipe", dan por descontado que la UEFA les impondrá una sanción por haber desequilibrado sus cuentas con los fichajes de Neymar y del francés Kylian Mbappé, por el que pagaron 180 millones al Mónaco.



El rotativo afirma que el club cuenta con que será una sanción "pequeña" pero que limitará su margen financiero para fichar este verano y también para incrementar su masa salarial. En ese contexto, el "clan Neymar" ha perdido confianza en el presidente del club y en sus opciones de revalorizar su salario, estimado en una treintena de millones de euros al año, según "Libération".



Esa posibilidad, además, ha acabado por desgarrar un vestuario que no estaba ya muy unido. "Libération" reporta que el pasado lunes el centrocampista francés Adrien Rabiot, que también negocia una prolongación de su contrato, explotó durante el entrenamiento al conocer la oferta de subida salarial a Neymar.



"Solo hay dinero para Neymar (...) Que juegue el solo", afirmó el canterano, cuya valoración está al alza, durante el entrenamiento, antes de dirigirse a las oficinas del club para reiterar su malestar, según el rotativo.



El enfado continuó durante la jornada a través de un grupo de WhatsApp que comparten algunos jugadores, algo que "Libération" entiende como una muestra más de la división interna del vestuario. Los brasileños, agrupados en torno a Neymar y encabezados por el capitán, Thiago Silva, ya han mostrado en el pasado que funcionan como un grupo autónomo que no ahorra críticas a compañeros.



El principal blanco es el uruguayo Edinson Cavani, máximo goleador histórico del club, que no dudó en disputar a la estrella de equipo la responsabilidad de lanzar los penaltis. En ese contexto, el "Matador" se defendió hace unos días en una entrevista televisiva en la que acusaba a algunos jugadores de no trabajar con espíritu colectivo.



"En el equipo todo el mundo sabe quien piensa en si mismo y quien piensa en el equipo. Y el club lo sabe también", afirmó el uruguayo. Una crítica poco velada a Neymar pero también a Silva, que en su condición de capitán debe velar por la cohesión interna del vestuario.



El defensor brasileño no aprecia a Cavani, como han puesto de manifiesto sus ataques directos en las dos ocasiones en las que el uruguayo llegó tarde a una concentración por haber alargado sus vacaciones en Brasil. En enero pasado, el capitán llegó a asegurar que el máximo goleador del club debía "trabajar para ganarse el puesto" de titular.



