Santos perdió, pero clasificó a octavos de la Copa Libertadores

El Santos brasileño confirmó su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores a pesar de perder por 1-0 en Montevideo ante el Nacional uruguayo, que con el triunfo en el partido que cerró la quinta jornada del Grupo F se perfiló hacia la siguiente fase.

Santos se instaló en la siguiente fase del torneo aún sin jugar, gracias al empate sin goles en Cusco entre el Real Garcilaso peruano y el Estudiantes de La Plata argentino a primera hora. El equipo brasileño lidera la zona con 9 puntos, seguido de Nacional con 8 y de Estudiantes y Real Garcilaso, que tienen 5 cada uno. Santos, que se sabía clasificado minutos antes de entrar a la cancha, no arriesgó en todo el primer tiempo en el que prácticamente no disparó al arco rival.



Nacional, campeón de la Libertadores en 1971, 1980 y 1988, dominó los primeros 45 minutos con el delantero Tabaré Viudez como figura destacada, aunque sin confirmarlo en el marcador. Sin embargo, no fue hasta pasados los 28 minutos que el conjunto tricolor comenzó a probarse con disparos a la portería de Vanderlei. Uno de los primeros en hacerlo fue el argentino Gonzalo Bergessio, quien a los 29 recibió un balón de Alfonso Espino.



El defensa tricolor robó una pelota, dominó, corrió, eludió jugadores y se la cedió a Bergessio, cuyo remate se fue desviado. Cinco minutos después Espino se probó frente al arco con un remate de afuera del área que reventó en las manos de Vanderlei. El rebote quedó a los pies de Santiago Romero, que llegó de frente al arco para definir, pero que increíblemente marró lo que pudo ser el primer tanto de Nacional.



Un tiro libre de Daniel Guedes que se fue apenas desviado por encima del horizontal de Esteban Conde, y cuatro disparos claros de Nacional a la portería de Vanderlei cerraron el primer tiempo. Los dirigidos por Alexander Medina volvieron del descanso sin su maxima figura, Tabaré Viudez, quien tras sufrir una contractura fue reemplazado por Leandro Barcia.



El sustituto fue precisamente quien a los 57 minutos desató la euforia en el estadio Gran Parque Central de Montevideo cuando empujó al fondo de la red un balón que Espino le puso en el área. Una vez consumado el gol, el entrenador de Santos, Jair Ventura, echó mano del banco y en pocos minutos quemó sus tres cambios. De esta manera consiguió darle más dinamismo a su equipo, sobre todo con la entrada de Vitor Bueno por Rodrygo y de Arthur Gomes por Copete.

Aunque los brasileños -campeones de América en 1962, 1963 y 2011- consiguieron hacerse con la pelota e inquietar a Nacional, que pasó a la defensiva, no tuvieron demasiadas ocasiones peligrosas y casi no hicieron transpirar a Conde, que tuvo dos atajadas sin riesgo en la segunda mitad. Producto de la impotencia, los brasileños culminaron el partido con un hombre de menos cuando a los 93 minutos Léo Cittadini vio su segunda amonestación y debió abandonar el campo de juego.



El equipo uruguayo deberá enfrentarse el próximo 24 de mayo en La Plata a Estudiantes, mientras que Santos cerrará la sexta jornada del Grupo F ante el Real Garcilaso en Sao Paulo.



Ficha técnica:

1. Nacional: Esteban Conde; Jorge Fucile, Guzmán Corujo, Diego Polenta, Alfonso Espino; Mathías Zunino (m.73, Sebastián Rodríguez), Santiago Romero, Cristian Oliva, Carlos De Pena (m.83, Gonzalo Bueno); Tabaré Viudez (m.45, Leandro Barcia) y Gonzalo Bergessio. Entrenador: Alexander Medina.



0. Santos: Vanderlei; Luiz Felipe, Jean Mota (m.62, Emiliano Vecchio), Alison, Rodrygo (m.77, Vitor Bueno); Gabriel, David Braz, Jonathan Copete (m.69, Arthur Gomes), Dodó; Daniel Guedes y Léo Cittadini. Entrenador: Jair Ventura. Gol: 1-0, m.57: Leandro Barcia.



Árbitro: el colombiano Wilmar Roldán. Expulsó a Cittadini a los 93 minutos por doble tarjeta amarilla y amonestó a De Pena, Alison, Romero y Barcia.



Incidencias: partido de la quinta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores disputado en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.



EFE