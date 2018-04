Nacional perdió en su visita al Bolívar, pero sigue líder de su grupo

El Bolívar boliviano consiguió este jueves una victoria de oro por 1-0 ante el Atlético Nacional en los 3.600 metros de altitud de La Paz, que le permite recuperar terreno en la Copa Libertadores y mantener la posibilidad de clasificación a los octavos de final. El equipo verde se mantiene líder del grupo B.

El único gol fue obra del delantero argentino Marcos Riquelme en el minuto 37, aunque la escuadra colombiana tuvo la oportunidad de empatar con un penalti cerca del final del partido que Reinaldo Lenis desaprovechó al tirar la pelota desviada por el palo izquierdo.



El primer tiempo comenzó con el equipo boliviano decidido a presionar y a exigir a su rival explotando las incursiones por las bandas. El primer aviso de peligro para los locales fue en el minuto cuatro con un remate de Erwin Saavedra, que cazó un balón que quedó libre fuera del área y que salió apenas desviado. No pasó mucho para que el Atlético Nacional respondiese con un remate de media distancia de Aldo Ramírez que casi sorprende al arquero Rómel Quiñonez cinco minutos después.



Tras esa ocasión, los visitantes comenzaron a ganar espacios y apoderarse de la mitad del terreno de juego, mientras que el Bolívar decidió esperar para sorprender a la escuadra colombiana.



El Atlético Nacional tuvo una nueva ocasión en el minuto 31 con un remate peligroso de Castellani que el portero boliviano logró desviar. En el minuto 35 el uruguayo William Ferreira cobró un tiro libre cerca del área de los colombianos que pudo ser el primero, pero el baló pegó en el palo de la portería de Fernando Monetti.



Sin embargo, el desnivel a favor del Bolívar llegó dos minutos después con un remate del delantero Marcos Riquelme, que el argentino logró conectar de primera tras un gran desborde de Saavedra por la banda derecha.



El Bolívar arrancó el segundo tiempo con una propuesta de juego abierto, con toques hacia los costados y con un Atlético Nacional que no renunció a llegar a la portería contraria. Un centro al área en el minuto 51 dejó solo a Riquelme frente a Monetti, que el delantero argentino no pudo concretar.



La ocasión más clara de gol para el equipo colombiano la tuvo Gustavo Torres en el minuto 58 cuando remató débilmente un balón bajo el arco de Quiñónez, después de un centro de Steven Lucumí. En el minuto 63 hubo un nuevo intento de los visitantes que forzaron dos intervenciones seguidas del portero boliviano. La respuesta de la Academia boliviana llegó casi de inmediato con un cabezazo del uruguayo William Ferreira, que era un gol cantado y que salió desviado.



En el minuto 70 el portero Quiñonez salvó al Bolívar del empate tras una gran atajada que desvió un remate que casi ingresa por el ángulo izquierdo de su portería.



Cuando el partido llegaba al final el Atlético Nacional tuvo la gran opción de empatar el partido por medio de un tiro penalti que Reinaldo Lenis falló, con un remate que envió lejos del arco.



Pese a la derrota y a perder el invicto, el Atlético Nacional encabeza el Grupo B del torneo continental con 6 puntos, seguido por el Bolívar con 5, el Delfín ecuatoriano con 4 y el Colo Colo chileno con 1.

Síntesis:



​1. Bolívar: Rómel Quiñonez; Diego Bejarano, Pablo Pedraza, Ronald Raldes, Luis Gutiérrez; Erwin Saavedra (m.73, Mauricio Prieto), Leonel Justiniano (m.88, Jaime Arrascaita), Juan Miguel Callejón, Juan Carlos Arce William Ferreira (m.80, Leonel Morales); Marcos Riquelme. Entrenador: Vinícius Eutrópio.



0. Atlético Nacional: Fernando Monetti; Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Diego Braghieri, Helibelton Palacios; Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Aldo Leao Ramírez (m.69, Vladimir Hernández), Steven Lucumí; Reinaldo Lenis, Gustavo Torres (m.74, Andrés Rentería). Entrenador: Jorge Almirón.



Goles: 1-0, m.37: Marcos Riquelme.



Árbitro: el argentino Néstor Pitana. Amonestó a Saavedra.



Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores disputado en el estadio Hernando Siles de La Paz.



EFE