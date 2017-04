Nacional perdió con Estudiantes y quedó al borde de la eliminación

Y la noche fue más aterradora de lo que los jugadores de Atlético Nacional querían ver. Sus ideas no se conjugaron en el terreno de juego, sus intenciones se quedaron cortas y el ímpetu nunca se vio. Las palabras dichas por Reinaldo Rueda el pasado jueves – “tenemos que ir a ganar a Argentina o nos quedamos por fuera de la Copa”- no tuvieron el peso necesario en los futbolistas colombianos.



El equipo antioqueño perdió anoche 1-0 con Estudiantes de La Plata y sorpresivamente el campeón defensor de la Libertadores, el mejor club del 2016, según la Federación Internacional de Fútbol, Historia y Estadísticas, quedó al borde del abismo, pues ahora tienen la obligación de ganar sus tres partidos restantes y, además, esperar un cruce de resultados para que se dé una milagrosa clasificación.

Ambos equipos se jugaban la vida en el tercer partido de la fase de grupos. Las dos derrotas en sus dos primeras salidas y ver a sus rivales de grupo seis puntos por encima hacían prever un partido lleno de nerviosismo y sin posibilidad al mínimo error. Nacional y Estudiantes jugaban al límite.



El primer tiempo fue un derroche de energía. Nacional buscaba de todas las formas llegar al área con el juego asociado para luego aprovechar la profundidad de sus delanteros. Sin embargo, Juan Sebastián Verón, un inoxidable jugador, quien a sus 42 años siendo el presidente del club de La Plata decidió volver a jugar, mandó la parada del encuentro y manejó todos los ritmos del compromiso.

El veterano Juan Sebastián Verón fue el líder dentro de la cancha y le dio empuje a su equipo en la victoria de Estudiantes. Foto: AFP

Era un partido muy luchado en el mediocampo y llenó de imprecisiones. El balón cambia de poseedor rápidamente. Diego Arias, Aldo Leao Ramírez y Alejandro Bernal no podían asociarse con sus compañeros y se caía en el pelotazo.



Fue de esta manera como llegó la única posibilidad de Nacional en el primer tiempo. Lun largo pelotazo al área encontró a Dayro Moreno, quien intentó rematar, pero le salió un pase a Aldo, que solo enfrente del arco mandó su disparo afuera.



Estudiantes imprimía mucha firmeza y el juego de contacto. Así fue ganando terreno y llegando al arco custodiado por Franco Armani hasta encontrar su recompensa. Un tiro libre al minuto 38 le dio el gol del desahogo. Verón fue al cobro, su remate fue al ángulo inferior izquierdo del arquero de Nacional, quien dejó un rebote y de tas-tas, con ayuda del palo, Javier Toledo terminó empujándola al fondo de la red. Se les venía la noche a los antioqueños.

Más de lo mismo

El segundo tiempo fue más de lo mismo. La ausencia de Macnelly Torres pesó demasiado. No hubo generación, perdía rápido el balón, no encontraba profundidad. Las individualidades no le resolvieron ningún duelo. El tiempo corría y el desespero era mayor, cuando no se remataba al arco.

El DT de Atlético Nacional, Reinaldo Rueda, salió desconsolado tras el partido. Un dolor de cabeza, la participación de su equipo en esta Copa Libertadores. Foto: Reuters

Estudiantes fueron llevando a Nacional a zonas en donde no lo podían lastimar. Reinaldo Rueda movió sus fichas, realizó los tres cambios, pero ninguna de ellas cambió la pálida versión de del campeón de América en 2016. Solo fueron escaramuzas, tiritos sin peligro al arco de Mariana Andújar, que no tuvo problemas para controlarlos.



Tras la tercera derrota consecutiva en la Libertadores, Nacional quedó pendiente de un hilo y su presente está muy lejano del brillante equipo que logró el título en el 2016.



