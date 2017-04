Nacional enfrenta a Botafogo por su tres primeros puntos en la Copa

Una nueva jornada de Copa Libertadores y del grupo uno enfrentarán a Atlético Nacional y Botafogo, el equipo Campeón no viene con su mejor rendimiento y recibe la visita del equipo brasileño que llega motivado después de los buenos resultados a lo largo del torneo internacional.



El club de Rio de Janeiro logró superar las dos fases previas a la fase de grupos. En primera fase venció 3-2 en el global al Colo Colo, en segunda fase Botafogo empató 1-1 ante Olimpia en el global, tras la definición desde el punto penal los brasileros se quedaron con el cupo al grupo uno de la Conmebol Libertadores.

En la primera fecha de esta fase, Botafogo enfrentó a Estudiantes de la Plata de Argentina, quien a pesar de contar con el retorno de Juan Sebastián Verón tiene un juvenil equipo que perdió 2-1 en su visita. Los brasileños cuentan con Rodrigo Pimpão que ya acumula 3 goles en la tabla de goleadores.



Botafogo llegó a Medellín sin los volantes Airton y Walter Montillo, ambos lesionados, por lo que el técnico Jair Ventura, hijo del legendario exfutbolista Jairzinho, tiene que hacer cambios obligados.

Aldo Leao Ramírez Foto: Guillermo Ossa

El Campeón

Por su parte el equipo verde no viene teniendo el desempeño que lo ha consagrado en los últimos años, el recambio de jugadores y la ausencia durante el inicio de temporada de su director técnico no ha permitido que el equipo engrane.



En la primera fecha de la fase de grupos Nacional visitó a un complicado Barcelona de Ecuador, y pese a que se puso en ventaja, perdió 2-1, dejando en claro que el equipo no tiene el mismo funcionamiento.

Franco Armani Foto: AFP



Para el encuentro de la segunda fecha ante Botafogo, Nacional tiene en duda al arquero Franco Armani, de no lograr recuperarse de una dolencia en el codo derecho, Camilo Vargas y Cristian Bonilla se disputan un posible puesto en la titular.



Nacional tampoco podrá contar con Mateus Uribe, pues tiene una sanción impuesta de tres fechas a raíz de su expulsión en Ecuador. El defensa Felipe Aguilar tampoco podrá estar por lesión en uno de sus tobillos.

Alineaciones probables

Atlético Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Francisco Nájera, Alexis Henríquez, Farid Díaz; Diego Arias, Alejandro Bernal; Andrés Ibargüen, Macnelly Torres; Luis Carlos Ruiz, Dayro Moreno Entrenador: Reinaldo Rueda.



Botafogo: Roberto Fernández; Fernandes o Émerson Santos, Joel Carli, Émerson Silva, Víctor Luis; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, João Paulo, Camilo; Rodrigo Pimpão, Sassá Entrenador: Jair Ventura



Árbitro: Ulises Mereles

Asistentes: Rodney Aquino y Carlos Cáceres.



