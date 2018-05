Nacional empató 0-0 contra Colo-Colo y los dos avanzaron

Atlético Nacional igualó sin goles con Colo Colo en el cierre del grupo 2 en la Copa Libertadores 2018. Los verdolagas fueron los dueños de las acciones y desgastaron al rival, pero no lograron descifrar la férrea defensa chilena.



La etapa inicial arrancó con un Atlético Nacional intenso y atacando por bandas, Vladimir Hernández por izquierda y Reinaldo Lenis por derecha le imprimían picante y ritmo en el campo contrario.

Por su parte, Colo Colo aguantaba los embates ofensivos del equipo verdolaga e intentaban controlar la pelota y generar juego con Jorge Valdivia y Esteban Paredes. Al minuto 6, el delantero chileno pudo rematar al arco, pero lejos del arco defendido por Fernando Monetti.



El verde paisa reaccionó con Dayro Moreno, quien al minuto 13 remató de media distancia, inquietando el arco de Agustín Orión. Los colombianos eran los dominadores del juego, mientras que los chilenos le daban espacios y con impotencia, continuaba defendiéndose. La presión continuaba en favor del local que sumaba hombres como Christian Mafla y Helibelton Palacios, aunque no había podido ser punzante en el último cuarto de cancha.



Al minuto 37, llegó la ocasión más clara en la visita, un descuido de Fernando Monetti fue aprovechado por Paredes quien intentó rematar a puerta, en esa acción, el delantero chileno se estrelló con Diego Braghieri y el meta argentino quien terminó sufriendo un golpe que demoró varios minutos en reincorporarse al juego.



Al 42, Jorge Valdivia no soportó más sus dolencias físicas y pidió el cambio, en su lugar ingresó César Pinares. El primer tiempo cerró con un remate de Reinaldo Lenis que se fue por encima del arco de Orión.



En la etapa complementaria, los locales mantuvieron su intensidad sobre el área colocolina. El 2-1 en favor de Bolívar en La Paz, dejaba a la visita clasificada a la siguiente fase si continuaba con el empate parcial.



A los 5 minutos y tras una jugada colectiva, Dayro Moreno volvió a probar de media distancia, esta vez el remate fue desviado. Dos minutos más tarde, Reinaldo Lenis y Macnelly Torres tuvieron oportunidad de abrir el marcador. A los 11 minutos, Gonzalo Castellani se atrevió rematando de afuera, exigiendo a Orión. Los verdolagas eran más punzantes y con el dominio de la pelota, se acercaban con peligro en el arco chileno.



Promediando el partido, el ritmo del mismo bajó un poco y la posesión de la pelota se repartió entre ambas escuadras. Colo Colo no tenía como llegar al arco nacionalista y se conformaba en aguantar el resultado y que pasaran los minutos.



Al final, el empate benefició a ambos equipos que estarán en la siguiente fase de la Copa Libertadores 2018.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín