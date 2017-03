Nacional perdió con Barcelona de Ecuador

Nacional, el actual campeón, arrancó con el pie izquierdo en la Copa Libertadores. No le bastó con empezar ganando, ni con la multitudinaria hinchada que lo acompañó en Ecuador, ni con hacerse dueño del balón durante todo el segundo tiempo. Perdió 2-1 contra el Barcelona. Fue un estreno amargo.



En el comienzo del partido se vio a un Barcelona demoledor. Atacó, presionó, peleó todos los balones, pero de repente recibió el gol de Nacional. El equipo colombiano aprovechó su primera ocasión y se fue en ventaja. El gol llegó en un pelotazo de Bernal que conectó Jhon Mosquera, quien llegó a la espalda del último defensor, solitario, y solo empujó el balón.



Pero Barcelona no bajó el ritmo. No se desinfló. Siguió atacando y encontró el empate en una pelota quieta. Fue un tiro de esquina que conectó de cabeza, en el primer palo, Jonatan Álvez. Bocanegra fue el que lo dejó solo y el remate no lo pudo contener el portero Armani: 1-1.



Armani tuvo después del empate al menos tres atajadas, como al minuto 34 cuando desvió un remate y en el rebote, tras un fuerte disparo de un ecuatoriano, voló al palo contrario y nuevamente evitó la caída de su arco. Era figura.



Sin embargo, en el último instante del primer tiempo, cuando Nacional parecía querer congelar el empate, recibió un golpe letal. Cobró un tiro de esquina que desencadenó en un contragolpe veloz de Barcelona impulsado por el propio arquero.



Los ecuatorianos llegaron con superioridad al arco de Armani que no pudo evitar el misil que lanzó Marcos Caicedo: 2-1.



En el segundo tiempo Nacional intentó el empate y el DT Rueda, de regreso en el banquillo, arriesgó. Se fue un defensa, Nájera, y entró un atacante, Ruiz. Mejoró. A los dos minutos Macnelly ya se había aproximado con un remate que pasó cerca, y luego hubo un disparo de Bernal que le desvió un defensor. Mosquera también tuvo su nueva oportunidad y falló. Nacional estaba decidido a empatar.

Nacional perdió con Barcelona, 2-1. Foto: AFP

En toda la segunda parte se adueñó de la pelota, pero careció de claridad. De hecho, tras sus primeros acercamientos dejó de llegar con peligro y los minutos se le fueron consumiendo. No se veía por dónde podía anotar. Pagó caro su flojo primer tiempo.



El partido terminó con riñas. Se fue expulsado Mateus Uribe, también eDamián Diaz, del local. Nacional acabo desesperado y perdió en su estreno.



En el otro partido del grupo, Botafogo venció 2-1 a Estudiantes. La segunda jornada será en abril.



Síntesis

Barcelona: Máximo Banguera; Pedro Pablo Velasco, Darío Aimar, Jefferson Mena, Mario Pineida; Gabriel Marques (m.61, Oswaldo Minda), Matías Oyola, Ely Esterilla (m.65, Damían Díaz), Erick Castillo; Marcos Caicedo (m.81, José Ayoví) y Jonathan Alvez. Entrenador: Guillermo Almada.



Atlético Nacional: Franco Armani; Daniel Bocanegra, Francisco Nájera (m.46, Luis Ruiz), Alexis Henríquez, Farid Díaz; Diego Arias, Alejandro Bernal (m.66, Aldo Ramírez), Mateus Uribe, Macnelly Torres; Jhon Edison Mosquera (m.70, Andrés Ibarguen) y Dayro Moreno. Entrenador: Bernardo Redín.



Goles: 0-1, m. 13: Jhon Edison Mosquera. 1-1, m.24: Jonathan Alvez. 2-1, m.44: Marcos Caicedo. Arbitro: el chileno Julio Bascuñan expulsó a los 96 minutos a Damián Díaz y Matheus Uribe. Y amonestó a Marques, Nájera, Arias, Bocanegra, Pineida y Alvez. Incidencias: Partido de la primera jornada del Grupo 1 de Copa Libertadores jugado en el estadio Monumental Isidro Romero, de Guayaquil.



EFE