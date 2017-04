N’Golo Kanté: triunfo de la humildad con Chelsea

A pesar de que para los integrantes de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés), el francés N’Golo Kanté es el mejor jugador de la Premier League, nunca ha perdido la humildad. Ascendió desde muy abajo, de la novena división de Francia, y está a punto de convertirse en el primer jugador en coronarse campeón de ese país con dos equipos diferentes desde 1993, cuando su compatriota Eric Cantona lo hiciera con Leeds United en la temporada 1991/92 y luego, con Manchester United en 1992/93.

Una muestra de esa humildad es la forma que siempre ha escogido Kanté para movilizarse con rumbo a los entrenamientos. Primero lo hacía en patineta. Cuando ya jugaba en el Caen, en la primera división de Francia, se compró un Renault Megane de segunda mano. Y luego, ya como campeón con el Leicester City y a punto de hacerlo con el Chelsea, se mueve en un Mini, un automóvil muy pequeño comparado con los deportivos en los que suelen andar sus compañeros.



Pero eso a él no le molesta. Como tampoco le molesta que la primera impresión que da sea la de que no parezca futbolista de primer nivel, por su baja estatura. Cuenta el portal lamediainglesa.com que, recién llegado al Leicester City, estaba en la puerta del centro de entrenamiento del club, buscando cómo irse a casa. Un entrenador de divisiones menores lo vio allí y le preguntó si ya venían los padres por él... Kanté mide apenas 1,69 metros.



Pero lo que le falta de estatura lo compensa con sacrificio. Según el portal estadístico optasports.com, ningún jugador de la Premier League ha hecho más intercepciones de balón (230) ni ha tenido más barridas exitosas (285) que Kanté, en sus dos temporadas en Inglaterra. Y ese sacrificio en la cancha, por encima de los goles (solo uno en esta temporada) o las asistencias (igual, solo una) han hecho que sus colegas lo escojan como el mejor de la temporada.



“Significa mucho para mí que mis colegas me hayan elegido mejor jugador del año”, dijo Kanté el domingo pasado, cuando recibió el premio. “Han sido dos años maravillosos en Inglaterra, el primero en el Leicester y ahora en el Chelsea. Es un verdadero honor ser el futbolista del año”, agregó.



Nacido el 29 de marzo de 1991, Kanté, de origen maliense, no hizo parte de la Selección francesa que jugó el Mundial Sub-20 de Colombia en 2011, como sí lo hicieron, por ejemplo, Antoine Griezmann, el goleador del Atlético de Madrid, o Alexandre Lacazette, el segundo goleador de la Liga de Francia con el Olympique de Lyon. Y eso pasó porque para ese entonces jugaba en la segunda división francesa, en el Boulogne, que, para completar, poco antes de ese Mundial, perdió la categoría.

Antes de llegar al Boulogne, Kanté había jugado en el Suresnes, un club que en la práctica era aficionado y cuyo estadio quedaba muy cerca de su casa, en París, donde había nacido. Siempre jugó, a pesar de su baja estatura, en equipos con futbolistas uno o dos años mayores que él. Y siempre se destacó por su potencia.



Pero muchos técnicos, como también sucede en Colombia, primero miran talla que talento. Por eso lo rechazaron en tres equipos, Lorient, Rennes y Sochaux. N’Golo, siempre humilde, volvía al Suresnes a seguir esperando una oportunidad.

En 2010, el Boulogne se fijó en él y le firmó contrato como aficionado. Antes de llegar allí, su carta de presentación fue haber anotado 15 goles en la temporada previa con su antiguo equipo. Y en el Boulogne, a 300 kilómetros de su ciudad natal, Kanté combinó el fútbol con los estudios. Se graduó de técnico contable y, cómo no, se iba a entrenar en patineta: un kilómetro de ida y uno de regreso a su casa.



Elegido como el mejor jugador de la tercera división francesa en 2013, el Caen lo contrató para jugar en segunda división. Kanté jugó los 38 partidos y su equipo logró el ascenso a primera división. Ya en la temporada 2014-15, Caen se salvó del descenso por un pelo, pero N’Golo volvió a destacarse. A tal punto que Claudio Ranieri, a su llegada al Leicester City, lo pidió expresamente para su equipo. Eso sí, lejos estaba de imaginarse que el éxito comenzaría a lloverle encima y que comenzaría a hacer historia.

Correr y correr

Una vez en Inglaterra, Kanté comenzó a destacarse por su impresionante despliegue físico. En la ya famosa carta que escribió Ranieri poco antes de que el Leicester City se coronara campeón, le dedicó una buena parte. “(Kanté) Corría tanto que pensé que debía llevar un paquete completo de baterías oculto en sus pantalones. Nunca paraba de correr en el entrenamiento. Tuve que decirle: ‘Hey, N’Golo, afloja. Afloja. No corras detrás de cada balón, ¿vale?’. Me respondió: ‘Sí, jefe. Sí. Vale’. Diez segundos después, volví a mirar y estaba corriendo otra vez. Le dije: ‘Un día, te veré centrar el balón y rematarlo tú mismo’”. Y fue pieza clave en el título del equipo, a tal punto que Ranieri, cuando se despidió del equipo hace poco, dijo que una de las causas de la caída del equipo era su paso al Chelsea, que pagó 32 millones de libras por su pase.



En el equipo azul, al mando de Antonio Conte, Kanté ha comenzado a correr con más inteligencia, pero con la misma vehemencia. Y otros clubes grandes ya empiezan a echarle el ojo. La prensa española asegura que el Real Madrid lo tienen en la mira para reforzar el medio campo blanco. Si se va, seguramente no perderá la humildad. Ya no irá a entrenar en patineta, pero sí luchara cada pelota como si fuera la última de su vida.



José Orlando Ascencio