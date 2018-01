Los afanes de los colombianos en la carrera por ir al Mundial de Rusia

Faltan solo cinco meses para el comienzo del Mundial de Rusia 2018, así que cada vez hay menos tiempo para que el técnico José Pékerman conforme su convocatoria definitiva. Aunque la Selección Colombia tiene su nómina base, la que disputó la mayoría de juegos de la eliminatoria, hay jugadores que no son fijos, pero que han hecho parte de diferentes procesos y no pierden la esperanza de quedar incluidos.

Por eso, algunos ya cambiaron de equipo o buscan otra posibilidad, para estar más cerca del nivel de la Selección.

Estar lejos del panorama de la Selección y sobre todo en inactividad son factores que pueden marcar diferencia cuando Pékerman tome decisiones. Le pasa, por ejemplo, a Giovanni Moreno, el volante que juega en China y aún quiere volver al fútbol local, o Roger Martínez, que sí salió de China para irse al Villarreal de España, o el portero Camilo Vargas, que busca recuperar continuidad ahora en el Cali.

Giovanni Moreno (der.) tuvo rodaje en los dos partidos de Colombia en la gira por Asia, pero dejó dudas.. Foto: Archivo / AFP

Incluso hay veteranos como Pablo Armero y Camilo Zúñiga que no descartan estar en nivel óptimo para pelear una eventual convocatoria al Mundial de Rusia.



Colombia tendrá amistosos en marzo, contra Francia y Australia, en juegos que serán clave para la idea que tiene Pékerman en su convocatoria para Rusia 2018 –una lista inicial de 30 jugadores y una definitiva de 23–. Para estar en esos planes, todos necesitan estar al máximo nivel. Sobre todo los que no son tan fijos.



Por eso, el afán de volver al fútbol colombiano que tiene Gio Moreno, del Shanghái Shenhua, dado que la Liga de China empieza hasta marzo. Pero Gio, que volvió a una convocatoria de la Selección para los amistosos del 2017 contra España y Camerún, y se ha mantenido en las convocatorias, no cerró el acuerdo con Nacional por algunas discrepancias y se fue a hacer la pretemporada con su club. El tema no se ha cerrado y en el cuadro antioqueño aún esperan contar con el volante, que necesita competencia y estar cerca a la Selección.

El atacante colombiano Roger Martínez ya hace parte del plantel del Villarreal de España. Foto: EFE

Caso diferente es el de Roger Martínez, otro jugador de Selección que sí cambió de club, al dejar el Jiangsu Suning chino y pasar al Villarreal español, donde compartirá con Carlos Bacca y, seguramente, tendrá actividad para soñar con el Mundial.



Otro cambio importante es el de Camilo Vargas, quien en Nacional estaba relegado y por eso se quedó afuera de la última convocatoria de Pékerman. Por esta razón, más allá de la partida de Franco Armani del equipo antioqueño, Vargas se fue para el Cali, club al que llega para ser titular y así recuperar su lugar en la Selección.

No pierden la esperanza

Armero y Zúñiga son dos viejos conocidos de la Selección que no han tenido buen nivel en los últimos años, por lo cual se alejaron de las convocatorias.



Armero no juega con Pékerman desde marzo del año pasado, y Zúñiga no lo hace desde la Copa América del 2015. Sin embargo, no pierden la esperanza de ir a Rusia.

El lateral Pablo Armero jugará con el América de Cali para buscar continuidad. Foto: EFE

Para ello, regresan al fútbol local; Armero se fue del Bahía de Brasil, donde poco jugaba, y estará con el América. Allí ya manifestó que no descarta la Selección.



Y Zúñiga está a punto de acordar su regreso a Nacional, tras su periplo por Europa. Aunque en su caso tiene que dejar atrás las lesiones. No juega desde mayo del 2017.



Y es que jugar en Europa no es una garantía para ir a Rusia. Así lo deben pensar algunos jugadores que prefirieron estar en una liga menor que las europeas, pero con continuidad.

Luego de su participación con Nacional, Marlos Moreno pasó al Deportivo de la Coruña, cedido por el Manchester City inglés. Foto: Cabalar - EFE

Es el caso del delantero Marlos Moreno, quien salió del Girona de España al Flamengo de Brasil, o el lateral Helibelton Palacios, quien deja Brujas de Bélgica para unirse al Nacional.



Incluso, hay la posibilidad de que Jonathan Copete, quien también ha estado en los procesos de la Selección, vuelva al cuadro verdolaga, dejando al Santos de Brasil.



Todo para ganar minutos, nivel y fútbol. Caso contrario es el del delantero Felipe Pardo, quien estuvo en la gira en Asia con Colombia, y prefirió quedarse en Europa (en Grecia), pese a tener ofertas en Suramérica.

