Rumbo a Rusia 2018

Lo que más les debe doler a los italianos hoy, cuando se ven por fuera de una Copa del Mundo por primera vez en 60 años, es que uno de los que más sufrió la eliminación fue uno de los símbolos de su última gran conquista, el Mundial de Alemania 2006. Gianluigi Buffon, héroe en muchas ocasiones, no pudo contener las lágrimas luego de ver cómo Suecia los dejó afuera de Rusia 2018 y sentenció una caída libre que comenzó, justamente, hace 11 años.



Hace rato que Italia no figura con decoro en el fútbol mundial. Un país que supo ser cuatro veces campeón del mundo desapareció de los podios. Su canto del cisne fue el subtítulo de la Eurocopa en Polonia y Ucrania, en 2012. En 2008 y 2016 quedó afuera en cuartos de final. En los dos últimos mundiales, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, no superó la primera fase, algo que no le sucedía desde Alemania 1974.



En la clasificación mundial de la Fifa, Italia salió de los diez primeros desde julio del 2014, y no ha regresado. Si hubiera clasificado al Mundial, no le habría alcanzado para ser cabeza de serie, algo impensable para su larga tradición.