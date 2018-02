Mourinho defiende el uso del VAR

José Mourinho, entrenador del Manchester United, ha defendido este martes el uso del VAR (Asistente Arbitral de Vídeo, por sus siglas en inglés) en el fútbol y cree que con los "ajustes correctos" los árbitros podrían tomar "decisiones justas".

La nueva tecnología se ha probado por primera vez esta temporada en el fútbol inglés en algunas eliminatorias de la FA Cup (Copa de Inglaterra) y en encuentros amistosos internacionales de la selección.



"Cuando la gente nos pregunta si nos gusta o no, si estamos de acuerdo o no, creo que esa es una cuestión para los árbitros, no para los entrenadores", dijo Mourinho a la cadena de televisión oficial del United, MUTV. Los colegiados "quieren hacerlo lo mejor posible y no les gusta cometer errores. Y a veces los cometen, pero eso es algo normal porque son seres humanos, y son fallos que no se pueden apreciar sin ayuda de la tecnología. Así que si los árbitros están contentos con la tecnología, sigamos adelante con el VAR. A mí me gusta", señaló el técnico luso.



El Manchester United disputará su primer partido con el nuevo sistema de videoarbitraje el próximo sábado, en el duelo de quinta ronda de la FA Cup contra el Huddersfield Town en el John Smith Stadium. "Necesita algunos ajustes y tienen que asegurarse de que no cambia mucho la dinámica, el ritmo y la emoción del juego, como, por ejemplo, hacer esperar a la gente durante un par de minutos para saber si pueden saltar y celebrar un gol o no", declaró Mourinho.

"Pero, desde un punto de vista profesional, me gusta siempre que se tome la decisión correcta. Si es penalti o no es penalti, si es mano o no lo es, si es tarjeta roja o no. El saber que se toman decisiones justas es algo que me gusta", apuntó. El VAR es un tema que ha polarizado a los aficionados y a los profesionales en el fútbol inglés, y algunos, como el entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, han alertado de que podría "matar" el deporte.



EFE