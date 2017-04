Con Falcao, Mónaco venció a Toulouse y acaricia el título de la Liga

Mónaco se adueñó del primer lugar de la Liga de Francia tras derrotar este sábado 3-1 al Toulouse, en el partido correspondiente a la jornada 35. Radamel Falcao García disputó todo el compromiso.

Precisamente el colombiano estuvo cerca de anotar desde los seis minutos de juego. Thomar Lemar desbordó desde un costado, centró y el ‘Tigre’ no alcanzó a empujar la pelota al fondo de la red.



La igualdad a cero goles predominó en el primer tiempo, pero en la etapa complementaria ‘llovieron’ goles y más emociones no concretadas especialmente por el atacante ‘cafetero’.



Unos segundos después de haberse reanudado el juego, el equipo visitante logró abrir el marcador después de un grueso error en la defensa rojiblanca y Ola Toivonen no desaprovechó el ‘regalo’.



A los 49, el conjunto del Principado consiguió igualar la contienda. Joao Moutinho lanzó un centro, Kamil Glick superó a su marca, se levantó a cabecear y anotó el 1-1 para la celebración de los hinchas que se acercaron al Louis II.



Falcao pudo aportar para la remontada, sin embargo, el portero Alban Lafont evitó la celebración del delantero, quien se le anticipó al defensor y dio un golpe de cabeza al balón, que logró contener con buenos reflejos el guardameta.



Pero desde los 65, Mónaco alcanzó a tomar el control de la esférica y solucionó un partido que se le estaba complicando. Kyliam Mbappe y Thomar Lemar (min. 76) concretaron el triunfo de los de casa.



Finalmente, el samario se inventó una jugada individual, en la que se sacó magistralmente a su marca y, cuando quedó solo frente al portero, definió, pero el balón dio contra el vertical.



Redacción Futbolred