Mónaco, sin Falcao, eliminó al Manchester City

El Manchester City no disputará los cuartos de final de la Liga de Campeones, elimnado por un buen Mónaco (3-1) que se apuntó a las remontadas y dejó a un equipo de Pep Guardiola eliminado en octavos de final por vez primera en la carrera del entrenador español.

Los del Principado hicieron bueno el mayor valor de los goles en campo contrario y remontaron el 5-3 de la alocada ida, en un partido en el que los locales fueron muy superiores en el primer tiempo y sobrevivieron en el segundo.

Serán los segundos cuartos de final que jueguen los del Principad

o en los tres últimos años. El mejor ataque del continente logró remontar un partido difícil ante un flojo City. Los de Guardiola, que se fueron con un 2-0, con goles de Mbappé y Fabinho, al descanso que les dejaba fuera, reaccionaron en la segunda mitad y consiguieron el tanto que les daba la clasificación.



Una diana de Sané hizo a los ingleses soñar con la clasificación, pero Bakayoko reaccionó enseguida y dejó al técnico español fuera de los cuartos. Tras la locura del partido de ida, el partido de este miércoles fue más tranquilo y el Mónaco superior en el conjunto del duelo.



En tromba salió el Mónaco en busca de la remontada, que desde los primeros compases pareció posible por la determinación de los del Principado y la inoperancia de la defensa de Guardiola. El equipo de la liga francesa embotelló al City en su área, una posición incómoda para un equipo que no está diseñado para defender y que dejó entrever sus limitaciones en ese ejercicio.



El premio llegó pronto. La joya del Mónaco Kylian Mbappé se encontró con un buen Caballero en el minuto 7, pero en la siguiente jugada aprovechó un rechace de la defensa inglesa a un centro de Mendy para adelantar a su equipo. Once tantos en los últimos once partidos demuestran el gran momento del jugador de 18 años. La remontada estaba a solo un tanto y el Mónaco mantuvo la presión ante un desordenado City.



Las ocasiones hacían presagiar un desastre de los de Guardiola, que sintieron el temblor de la eliminación, desarbolados por un dinámico conjunto del Principado. En el 29, los de Jardim tuvieron premio a su insistencia, de nuevo en una jugada de Mendy por la izquierda que centró raso al área, donde encontró a un certero Fabinho, que marcó su tercer tanto en la actual edición de la Liga de Campeones.



Era un resultado lógico, incluso algo corto, un castigo merecido para el City, que ni siquiera se acercó al área rival. Tras el descanso, Guardiola movió ficha. Retrasó la posición de Kevin de Bruyne para tener más el balón y obtuvo el resultado esperado. Los visitantes se estiraron y el Mónaco ya no se sintió cómodo.



Agüero dispuso de dos ocasiones, una muy clara que le sacó en el mano a mano el meta Subasic, y Leroy Sané también tuvo oportunidades para marcar. Y fue este último quien lo logró en el minuto 71, lo que devolvía al City a los cuartos, al aprovechar un rechace del meta monegasco tras un disparo de Sterling.



Pero seis minutos más tarde se produjo una reacción de genio de los del Principado, una falta lanzada magistralmente por Lemar que Bakayoko, solo, transformó de potente cabezazo. El tanto monegasco no trajo consigo la reacción del City, que se echó más en manos del nervio que de la calidad.



