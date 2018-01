Sin Falcao, Mónaco avanzó a la semifinal de la Copa de la Liga

El Mónaco, sin el colombiano Falcao García, ganó este martes en el Allianz Riviera al Niza (1-2) para alcanzar las semifinales de la Copa de la Liga de Francia, de la que fue finalista el pasado año y que ha conquistado en una ocasión (2003).

El cuadro monegasco tomó ventaja en el marcador a los tres minutos gracias a Thomas Lemar aunque el equipo local igualó el choque por medio de Alassane Plea en el 18.



Antes del descanso, Adama Diakhaby firmó el tanto que puso de nuevo al Mònaco con una ventaja que mantuvo hasta el final.

Los cuartos de final de la Copa de la Liga se completarán el miércoles.



Resultados de cuartos de final . Martes Niza 1 - MÓNACO .2 .

Miércoles:

Rennes vs.. Toulouse

Amiens vs. Paris Saint Germain

Angers vs. Montpellier



EFE