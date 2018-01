Falcao jugó 70 minutos en la eliminación del Mónaco en la Copa

Mónaco no pudo superar en su casa al Lyon y se vio derrotado por 3-2 en la Copa de Francia. Radamel Falcao García jugó 70 minutos, pero no logró tener opciones claras de gol para ayudar a remontar el marcador. El colombiano no tuvo un buen partido y quedó eliminado del torneo.

El equipo del principado abrió el marcador al minuto 13 por medio de Stevan Jovetic, quien anotó el primer gol del partido por vía aérea. Sin embargo, Bertrand Traoré le dio el empate al Lyon a los 21 de juego. Dos minutos después, al 23, Mariano Díaz anotó el 1-2 para el equipo.



Empezando el segundo tiempo, a los 10 minutos, Mariano repitió su dosis y marcó el 1-3 para los visitantes. Al 70 fue sustituido el colombiano Falcao, pues no tuvo un buen partido y no logró ayudar en la posible remontada para el equipo del principado. Lopes anotó el descuento para Mónaco al 71, pero no fue suficiente para llevar al club a la instancia de los penales.



Lyon, equipo que derrotó en el último minuto en la Liga de Francia al París Saint-Germain, logró ganarle en casa al Mónaco y lo eliminó de la Copa del país.



Redacción Futbolred