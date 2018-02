Sin Falcao, Mónaco repunta en la Liga, derrotó 4-0 al Dijon

El Mónaco se reafirmó en la segunda posición de la Liga francesa, tras golear este viernes por 4-0 a un Dijon que, pese al contundente marcador, creo más complicaciones de la previstas, especialmente en la segunda mitad, a un conjunto monegasco, en el que destacó la actuación del delantero de origen español Keita Baldé.

Pese a que en un principio no estaba previsto que el jugador senegalés, aunque nacido en España, formara parte del once inicial, la lesión del montenegrino durante el calentamiento, permitió a Baldé ser el sustituto del lesionado Radamel Falcao en la punta del ataque del conjunto local.



Una inesperada situación que no mermó el acierto del joven atacante que en su primera oportunidad no falló y anotó a los 13 minutos el 1-0 tras controlar con la izquierda un preciso centro de Djibril Sidibe y posteriormente rematar con la derecha.



Gol que permitió al Mónaco arrancar con ventaja un segundo tiempo, en el que el Dijon, pareció desterrar la timidez que había lastrado su juego en el primer tiempo.

Los visitantes dispusieron, de hecho, un para de buenas oportunidades para poder igualar el marcador, pero ni el coreano Changhoon Kwon, ni Cédric Yambere, ni el caboverdiano Julio Tavares pudieron batir al meta local, el croata Danijel Subasic, que este viernes regresó a la titularidad tras perderse por lesión el último partido.



Una falta de acierto que contrastó con la efectividad del Mónaco que acabó goleando al Dijon, gracias a los tantos del brasileño Fabinho, que firmó a los 69 minutos el 2-0 al transformar un penalti cometido sobre el belga Youri Tielemans, el portugués Rony Lopes (m.87) y el central polaco Kamil Glik, que estableció el definitivo 4-0 en el tiempo de prolongación.



Victoria que permitió al Mónaco, que encadenó su tercera victoria consecutiva, afianzarse en la segunda posición de la tabla con una ventaja de cuatro puntos sobre el Olympique de Marsella, que recibirá el domingo al Burdeos en el Velodrome.





