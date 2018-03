Mojica y Espinosa: dos sorpresas en la recta final hacia el Mundial

José Pékerman demostró en su reciente convocatoria que sigue buscando posibles alternativas, en distintas posiciones, para conformar su lista final al Mundial de Rusia. Una de ellas es la defensa, donde citó a dos jugadores que llevaban tiempo sin estar en la Selección: un lateral izquierdo, Johan Mojica, y un central, Bernardo Espinosa. Ambos juegan en el Girona de España, han tenido escasa participación con Colombia, pero están entre las novedades para los amistosos contra Francia y Australia.

El Mundial está a la vuelta de la esquina y por eso esta etapa de amistosos será definitiva para los jugadores que buscan una última oportunidad de quedar en la lista definitiva. Es el caso de Mojica y Espinosa, que no jugaron un solo minuto en toda la eliminatoria a Rusia y, sin embargo, aparecen ahora como posibilidades en la recta final.

Ayer, ambos tuvieron una dura prueba en la liga española, antes de unirse a la Selección, al perder contra Real Madrid, 6-3. Fue la mejor prueba para partir hacia la Selección, en la que deberán aprovechar cualquier oportunidad que se les presente para demostrar que pueden ser cartas para el Mundial.



Al Mundial de Brasil, Pékerman llevó siete defensores, cuatro centrales y tres laterales. Así que no será fácil que se queden. Sobre todo Espinosa, porque pese al buen desempeño que tiene en su equipo, donde lleva 27 partidos en la temporada, tiene por delante a los que han sido inamovibles del DT: Cristian Zapata, Yerry Mina, Davinson Sánchez y Óscar Murillo. Espinosa no ha tenido ningún minuto con el equipo nacional, pero ha estado en tres convocatorias. Sin embargo, no era tenido en cuenta desde noviembre del 2015.

Mojica podría tener más posibilidades, pues la lateral izquierda es una zona que siempre ha generado dolor de cabeza en la Selección. Hoy, el fijo es Frank Fabra, mientras que Farid Díaz, quien llegó a ser titular en la eliminatoria, perdió su lugar y hoy aparece solo entre los jugadores de reserva que dejó el DT. Ese es el cupo que podría pelear.



Mojica acumuló ayer 24 partidos en la temporada con Girona. Además, la Selección no es nueva para él. En el 2015 tuvo su primera oportunidad, cuando Pékerman lo llamó para unos amistosos contra Baréin y Kuwait. Fue suplente, pero entró en ambos juegos y acumuló 71 minutos. A Baréin le hizo un gol. No jugó la Copa América ese año, pero en el inicio de la eliminatoria a Rusia volvió a ser llamado, y después para los partidos contra Chile y Argentina.







DEPORTES