Mojica y Borja, un paso adelante para quedar entre los 23

La importancia del amistoso contra Australia, más que el resultado, era tener la oportunidad de ver a jugadores que no son titulares frecuentes, quienes iban a quemar su último cartucho para ganarse un lugar entre los 23 elegidos que irán al Mundial de Rusia 2018.

Uno de los más destacados, y del cual se esperaba mucho, fue Johan Mojica, quien no solo cumplió, sino que parece borrar las dudas de los últimos cuatro años sobre quién debe ocupar la posición de lateral izquierdo en la Selección.



Mojica fue una de las figuras del partido. Tuvo un despliegue físico importante. lo cual le permitió no descuidar su labor defensiva (una de las fallas que tiene su competencia en el puesto, Frank Fabra) y, además, colaborar constantemente en el ataque, con un plus, sus centros al área casi siempre generaban peligro.



Para el segundo tiempo, Falcao García le cedió su lugar a Miguel Ángel Borja, otro de los que, tal vez, se jugaba su presencia en el próximo Mundial. El delantero del Palmeiras revolucionó completamente el partido y con su constante movilidad creó más de cinco opciones de gol, su pecado fue que no las convirtió.



Incluso, Borja generó una opción de penalti que desperdició. Parece que no era su noche para marcar, pero dejó claro por qué es una opción para tener en cuenta para el Mundial y se hizo notar mucho más que Carlos Bacca, uno de sus rivales, que no tuvo un buen juego.



Otro que entró en el complemento fue Jefferson Lerma, quien ya había tenido minutos contra Francia y volvió a jugar bien. El volante, que milita en el fútbol español, es un jugador con personalidad, va hacia adelante, saca el equipo y en marca es difícil ganarle por su contextura física. Se complementó bien con Wilmar Barrios.

Hay otros jugadores que están un escalón abajo para pelear por un puesto en Rusia, pero igual tuvieron su oportunidad. José Izquierdo, como contra Francia, entró bien, es un especialista por la banda izquierda y por eso será opción hasta el último minuto.

Yimmi Chará hace lo propio, pero por la banda derecha, ayer entró bien y demostró que su velocidad y cambios de ritmo también entran en la conversación a la hora de elegir.



Giovanni Moreno apenas jugó siete minutos, tuvo algunos destellos de talento, pero en general no tiene nada nuevo que presentar.



El tiempo es cada vez más corto y las cartas parecen estar echadas para conocer los 23 jugadores de Colombia que irán a Rusia 2018.



DEPORTES