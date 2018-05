Minuto a minuto: Barcelona 2-2 Real Madrid

Este domingo se juega la fecha 36 de la Liga de España. Barcelona y Real Madrid se enfrentan una vez más en uno de los clásicos más importantes del mundo.

El arranque fue a favor del Barcelona, Luis Suárez recibió una pelota clara con opción de gol que remató desviado. En la segunda llegada el uruguayo no titubeo, tras un centro de Segi Roberto el goleador no perdonó y sobre el área chica definió, 1-0 a favor del club catalán.



Rápidamente el equipo de Zidane tomó mal parada la defensa 'culé', Tony Kroos desbordó por derecha, un centro pasado a la cabeza de Benzema, para que el francés bajara el balón y apareciera el goleador, Cristiano Ronaldo al minuto 14 puso el empate 1-1.



Tras el gol, Ronaldo quedó lastimado en el choque contra Piequé.



El partido luego de los primeros 20 minutos se juegan como quiere el Real Madrid, Tony Kroos remató desde el borde del área, Ronaldo tuvo una oportunidad pero en el mano a mano tapó Ter Stegen y luego el portugués desperdició una llegada clara con opción a gol; Barcelona aguanta el resultado.



Al minuto 30 llega la amonestación para la visita, Varane recibe la amarilla.



Real Madrid bombardea el área del Barcelona, uno de los centros fue conectado por Cristiano y por poco convierte, los catalanes tienen la posesión pero no crean opciones de gol.



El juego se calienta, las faltas e infracciones llegan por parte de ambos equipos. Suárez y Messi vieron la amarilla, Ramos por el Madrid. Faltando 1 minuto de descuento, en una salida del Barcelona, Sergi Roberto pasó el balón al arquero y al recibir la presión de Marcelo, el lateral de los culés tiró un manotazo al brasileño. Roja para Roberto y los de Barcelona se quedan con 10, final del primer tiempo.

Segundo tiempo

El portugués Cristiano Ronaldo salió sustituido por Marco Asensio, esto luego de la molestia que al marcar el gol. Coutinho salió e ingresó Semedo.



Tras los primeros cinco minutos de juego el Barcelona no puede llegar, el jugador de menos le hace falta en la ofensiva. Real Madrid juega a los espacios, Asensio se la perdió y en el contragolpe el balón le cayó al astro argentino, Messi se sacó dos jugadores y remató, Barcelona 2-1 Real Madrid, minuto 7 del segundo tiempo.



Al minuto 13, sale Iniesta e ingresa Paulinho, al minuto siguiente el brasileño tocó y llegó al área, por poco marca. Al minuto 17 tiro libre a fabor de Barcelona, Messi cobra la falta y el balón pega en la barrera.



Minuto 23 sale Nacho e ingresa Lucas Vasquez. Luego de una etapa del partido en la que Barcelona mandaba, el galés apareció, Gareth Bale marcó al minuto 27 del segundo tiempo, Barcelona 2-2 Real Madrid.

Alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Iniesta, Busquets, Rakitic; Messi, Coutinho, Suárez.



Real Madrid: Navas; Nacho, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzama, Cristiano.







