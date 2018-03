Ministro británico propone responder a Rusia ganando el Mundial

El ministro de Deporte británico, Matt Hancock, declaró hoy que la mejor manera de responder a Moscú tras el envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija sería que Inglaterra ganase el Mundial de fútbol en Rusia este verano.

Ante la sugerencia de algunos diputados de no acudir a esa cita deportiva como represalia contra el Kremlin, el ministro respondió que "francamente", la "mejor respuesta" que se puede "dar a todo esto sería que Inglaterra juegue en el Mundial en Rusia y lo gane".



"Si ganamos, demostraremos que tenemos el mejor equipo de fútbol en el mundo y la cuestión debería ser esa", remachó el titular de Deporte.



No obstante, el Reino Unido ha anunciado que ningún dignatario de este país acudirá a ese evento deportivo, aunque de momento no ha recomendado a los ciudadanos que cancelen sus viajes. Hancock ha hecho estas declaraciones un día después de que Boris Johnson, el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, comparase la actitud del presidente de Rusia, Vladímir Putin, respecto al Mundial de fútbol con el uso propagandístico que hizo Hitler de las Olimpiadas de Berlín en 1936.



"No voy a criticar a Boris Johnson sobre esta cuestión. Lo más importante es proteger la seguridad de nuestros jugadores y de los aficionados", añadió el titular de

Deportes. Hancock aclaró, en una entrevista con la cadena BBC, que su comentario hacía referencia "a una pregunta específica" y que, "por supuesto, esto -ganar la copa- sería solo una porción muy pequeña de la respuesta del país en su totalidad".

El envenenamiento de Serguéi Skripal y a su hija Yulia, que fueron encontrados el pasado 4 de marzo en un parque de la localidad inglesa de Salisbury, ha tensado las relaciones entre el Reino Unido y Rusia, ya que Londres acusa al Kremlin del ataque.



EFE