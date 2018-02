Mina y Sánchez, convocados por sus equipos para el clásico catalán

El FC Barcelona ya prepara un nuevo duelo de Liga. En esta ocasión visitará el RCDE Stadium para enfrentarse al Español en el partido correspondiente a la jornada 22 de la Liga en España. Ernesto Valverde convocó al colombiano Yerry Mina para el derbi catalán.

Es el tercer clásico en poco más de 15 días, este domingo a partir de las 10.15 (hora colombia), en un campo en el que los azulgranas buscarán alargar su trayectoria en la competición doméstica.



El técnico barcelonista convocó a 19 jugadores, pero no podrá contar con los lesionados Dembélé y Vermaelen ni con André Gomes, que recibe el alta médica después de pasar una semana con molestias digestivas.



La lista completa la forman: Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Denis, A. Iniesta, Suárez, Messi, Cillessen, Coutinho, Paulinho, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, S. Roberto, Aleix Vidal y Umtiti.

Carlos Sánchez en la lista para el derbi con el Español

Varlos Sánchez con la indumentaria del Español. Foto: Twitter del Español

El nuevo futbolista del Espanyol, el colombiano Carlos 'La Roca' Sánchez, ha entrado en la lista de convocados del entrenador blanquiazul Quique Sánchez Flores para el partido contra el Barcelona de mañana en el RCDE Stadium, a las 16.15 horas.



El centrocampista colombiano, que ha llegado cedido de la Fiorentina italiana sin opción de compra hasta el final de temporada, afirmó en su presentación que estaba ilusionado y listo para participar en los planes del técnico. 'La Roca' ha participado en tres entrenamientos.

Por otra parte, el extremo argentino Pablo Piatti no se ha recuperado a tiempo de sus molestias. El futbolista se ha quedado fuera de la lista por una mialgia en el cuádriceps de la pierna derecha. Tampoco ha podido entrar el lateral izquierdo Dídac Vilà, con un edema muscular en el cuádriceps izquierdo.



Por motivos técnicos, el centrocampista Marc Roca y el portero Álex Domínguez son baja. Edu Frías sustituye al meta aunque. El entrenador siempre se lleva a tres guardametas por precaución.



La convocatoria la completan Pau, Marc Navarro, Aarón, Víctor Sánchez, Naldo, Duarte, Gerardo, La Roca, Sergio García, Jurado, Baptistao, Diego López, Melendo, David López, Javi López, Hermoso, Granero, Darder y Edu Frías.





EFE