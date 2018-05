12 horas y contando: Millonarios nada que llega a Sao Pablo

Millonarios emprendió su viaje a Brasil el lunes pasadas las 10 de la noche. Su destino es Sao Paulo, pues allí jugará contra Corinthians por el último duelo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que aún tienen una oportunidad de seguir, o, en su defecto, clasificar a la Copa Suramericana.

Sin embargo, su llegada a Sao Paulo no se ha dado, pues el mal clima obligó a que el conjunto embajador aterrizara en Río de Janeiro y ha permanecido en el aeropuerto por más de 12 horas.



19 jugadores viajaron a Brasil para el partido contra Corinthians, pero todos están estancados y no han podido realizar su primera práctica, que será crucial para saber cómo llegaron del viaje y cómo están físicamente para el duelo.



Según la última información oficial del club, buscarán embarcarse en un vuelo a Sao Paulo a las 10:15 p.m. (hora de Brasil), es decir a las 8:15 (p.m.) aquí en Colombia. De no poderse realizar por vía aérea, los jugadores y cuerpo técnico podrían viajar en bus por un poco más de cinco horas.



FUTBOLRED