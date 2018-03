Millos dejó ir dos puntos en El Campín: 0-0 con Corinthians

Millonarios demostró que tiene el carácter para luchar por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero volvió a fallar, como le ha pasado en los últimos partidos, cuando estaba cerca del arco rival. Por eso, cerca de 25.000 espectadores se fueron de El Campín en silencio, con ganas de haber cantado un gol frente a un Corinthians que se llevó como premio un punto tras el 0-0.

Las características del juego de Millonarios en la Liga, para bien y para mal, tuvieron un nuevo capítulo en la Libertadores. Se le abona a Millos la intensidad en el juego, abrir el juego por las bandas, mover al rival para cansarlo (y más en este caso, en un equipo que no está acostumbrado a la altura, como Corinthians).



Pero ese dominio óptico, y ese fue el primer defecto de Millonarios, no tuvo efecto real en la cancha. Todo el juego que se creó por las bandas no significó ningún peligro por el centro porque los centros no tuvieron precisión o porque Ayron del Valle, a quien Hugo Gottardi ubicó anoche como hombre en la punta, o se pasaba o llegaba tarde. Y no había respaldo de los volantes.



Todo ese dominio, al menos en el primer tiempo, se redujo a un único tiro al arco, un cabezazo en el que, además, hubo falta de Ayron del Valle al portero Cassio. De resto hubo un par de aproximaciones que sirvieron más para no dejar en blanco la libreta de apuntes: un remate de Cristian Huérfano que se fue a un lado del poste y otro cabezazo, esta vez de Del Valle, sin destino.



¿Y el rival? En el papel, Corinthians parecía tener un equipo arrollador, con cuatro hombres de ataque, aunque cuando lo atacaban, armaba dos líneas de cuatro. Poco se vio en la primera etapa, en la que el portero Faríñez bien pudo ser espectador VIP con boleta dentro de la cancha.



Pero cuando se esperaba que, con lo hecho, a Corinthians se le acabara el aire, las que se acabaron fueron las ideas de Millonarios. El equipo visitante cerró espacios, no permitió que los azules lo movieran de lado a lado como en la primera etapa, y los zagueros, en especial el paraguayo Fabián Balbuena, se convirtieron en figuras.



“De visitante, un empate no es mal resultado. Queríamos más, pero tal como se presentó el partido, es un resultado bueno”, dijo Balbuena a Fox Sports. “Cerramos los espacios de ellos para que no nos generaran peligro, tuvimos las opciones pero no las concretamos”, añadió.



Millos desistió del ataque masivo por las bandas. El DT encargado, Hugo Gottardi, sacó de la cancha a Elíser Quiñones, que empezó muy bien y se fue apagando, y metió a Roberto Ovelar. Del Valle volvió a jugar pegado a la raya. Y también se fue el otro extremo, Huérfano, tras fallar una opción increíble: de frente al arco de Cassio, luego de un buen taco de Mackalister Silva, la tiró a la tribuna. No a la sur, a una esquina de oriental...



Curiosamente, Millonarios tuvo más remates al arco en el segundo tiempo, pero fue menos peligroso. En cambio, Corinthians tuvo la más clara del partido cuando Henrique tomó un rebote y remató de media vuelta. La pelota se estrelló en el horizontal.

“Veníamos por los tres puntos; lo dimos todo en la cancha, pusimos condiciones en el primer tiempo, pero no quiso entrar el balón”, declaró Duque a Fox Sports. “Bajamos la intensidad. El éxito de este equipo está en hacer eso y atacar por los costados, ellos tomaron la pelota y nos costó más”, agregó.



A la larga, salió un partido parejo. Falta ver si a Millonarios le alcanza, con la nómina corta que tiene (solo inscribió 28 jugadores para la Copa, entre ellos seis juveniles con pocos minutos en la Liga) para luchar. Tuvo fútbol, pero le faltó pegada.



Síntesis:

Millonarios: Wuilker Faríñez 6, Jaír Palacios 7, Matías de los Santos 6, Andrés Cadavid 6, Felipe Banguero 6, Jhon F. Duque 7, Juan G. Domínguez 5, Christian Huérfano 5, Mackalister Silva 6, Elíser Quiñones 6, Ayron del Valle 5. DT: Hugo Gottardi



Corinthians: Cassio 6, Fagner 6, Fabián Balbuena 7, Henrique 6, Maycon 6, Gabriel 6,

René Junior 6, Ángel Romero 5, Clayson 4, Jadson 5, Matheus Vital 5.

DT: Fabio Carille.



Cambios en Millonarios: Roberto Ovelar por Quiñones (19 ST), Santiago Montoya por Huérfano (27 ST) y César Carrillo por Silva (38 ST).



Cambios en Corinthians: Junior Dutra (5) por Clayson (13 ST), Emerson Sheik por Matheus Vital (24 ST) y Lucca por Romero (40 ST).



Goles: no hubo.

Expulsados: no hubo.

Figura: Fabián Balbuena (7).

Estadio: El Campín.

Asistencia: 25.061 espectadores.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Roddy Zambrano (Ecuador, 6).



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

SUBEDITOR DE DEPORTES

Twitter: @Josasc