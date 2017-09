Millos volvió a ganar en El Campín: derrotó 1-0 a Alianza

Desde el punto de vista de los resultados, todo jugó a favor de Millonarios: le ganó a Alianza Petrolera, que estaba por delante en la tabla de posiciones; Huila, que también lo superaba, no pudo con Jaguares, y con eso, el equipo que dirige Miguel Ángel Russo está metido entre los ocho primeros de la Liga.

Ahora, desde el punto de vista del juego, fue otro partido muy flojo de Millos, que encontró un gol cuando se cumplía el primer minuto del partido y con eso le alcanzó. No le sobró nada, nada de nada.



Los programas informáticos que ahora revisan y tabulan lo que ocurre en el juego a veces son muy generosos. A Millonarios le contaron, este sábado, cuatro remates a la portería. Algún día, los que desarrollan este tipo de software tendrán que mostrar cuántos de esos remates, realmente, tuvieron algún peligro.

En este partido, Millonarios, con riesgo real, solo tuvo dos remates. El primero fue a los 59 segundos, cuando Andrés Felipe Cadavid, un zaguero central, anticipó a la defensa visitante y cabeceó en el primer palo un balón enviado por Juan Guillermo Domínguez en un cobro de tiro de esquina. Un 1-0 para mirar el partido con tranquilidad. Y el segundo fue más de una hora después, contando los 15 minutos del descanso: a los 55 minutos, Mackalister Silva, el goleador azul entre los que estaban anoche en la cancha (calculen) exigió al portero Pier Luigi Grazziani. Y eso fue todo.



Pero si los computadores fueron generosos con Millonarios, a Alianza Petrolera sí que hay muy poquito para contarle. No hizo un solo remate dentro del área, ni uno. Y, por supuesto, ninguno de los remates desde lejos tuvo destino hacia la portería en la que Nicolás Vikonis tuvo 90 minutos de vacaciones este sábado. Por esa razón, por la pobreza del rival, y no por las virtudes azules, la victoria fue justa.



Millos venía de, tal vez, la semana más dura del año. Guardó los titulares para el partido de cuartos de final de la Copa Colombia frente al Junior y a Cali, para jugar frente al América, puso a muchos suplentes. Empató 0-0 un partido que pudo haber ganado si hubiera tenido un poco más de ambición. Luego, los titulares perdieron en Barranquilla y el sueño de un nuevo título en el torneo alterno se esfumó. Y, finalmente, perdió el clásico frente a Santa Fe, con lo cual quedó afuera de los ocho.



Con ese panorama, Russo volvió a mover el equipo. Sacó del olvido al argentino Maximiliano Núñez, que no era titular desde la tercera fecha, contra Bucaramanga. Y volvió a darle confianza a Jáder Valencia, un niño de 17 años que completó su tercer partido como titular y al que todavía le falta formación. El resto de la nómina era la del equipo base, incluyendo a Hárold Santiago Mosquera, que anduvo más bien apagado y que pidió el cambio, agotado, a tres minutos del final, sin haber marcado diferencia esta vez.

La ventaja rápida ayudó a que Millos tuviera un partido más o menos tranquilo, pero no por eso fue un buen partido para los azules, que volvieron a sufrir por la falta de definición. El dato del tiempo que llevan los delanteros de Millonarios sin anotar gol sigue creciendo. En el primer tiempo, aparte del gol, solo tuvo un par de tiritos sin ningún peligro. Y en el segundo, cuando ya con la ventaja en el marcador le apostó al contragolpe, tuvo un par de aproximaciones que ni siquiera terminaron en remates al arco, una de Róbinson Aponzá, que se demoró en rematar y lo bloqueó un defensa, y otra de Valencia, que terminó mandando la pelota lejísimos del arco.



Y para completar, parece que Russo, ahora que no cuenta con Duvier Riascos, le perdió completamente la confianza a Ayron del Valle, que hace un año era el goleador de la Liga y al que ayer lo dejó sentado. Aparte de Aponzá, entraron Henry Rojas y Cristian Huérfano.



Había cerca de 15.000 espectadores en El Campín y los hinchas, por supuesto, se van contentos si el equipo gana. Pero Millonarios sigue en deuda, así este domingo amanezca entre los ocho primeros. No fue un partido tan malo como el que le ganó a Jaguares, o como el que empató en Cali, pero aún tiene muchas cosas por mejorar.

Síntesis

Millonarios 1 - Alianza Petrolera 0



Millonarios: Nicolás Vikonis (6); Jaír Palacios (6), Matías de los Santos (5), Andrés Cadavid (7) y Felipe Banguero (6); Jhon Fredy Duque (6), Juan Guillermo Domínguez (6), Santiago Mosquera (5), Mackalister Silva (6), Maximiliano Núñez (4), y Jáder Valencia (5).

D.T.: Miguel Ángel Russo.



Alianza Petrolera: Pier Luigi Grazziani (6); Abraham Stringel (6), Luciano Ospina (5), Daniel Briceño (5) y Leonardo Saldaña (5); Edwin Torres (5), Juan David Ríos (5), Freddy Flórez (4), Manuel Palacios (4), Estéfano Arango (4), y César Arias (4).

D.T.: Jorge Luis Bernal.



Partido: mediocre.



Cambios en Millonarios: Róbinson Aponzá por Núñez (23 ST), Henry Rojas por Duque (31 ST) y Christian Huérfano por Mosquera (44 ST).



Cambios en Alianza Petrolera: Diego Barreto (4) por Flórez (1 ST), Roger Torres (4) por M. Palacios (15 ST) y Romir Balanta por E. Torres (23 ST).



Gol de Millonarios: Cadavid (1 PT).



Amonestados: Valencia, Domínguez, De los Santos, Duque, Rojas (Millonarios), M. Palacios, Briceño, Flórez (Alianza Petrolera). Expulsados: no hubo.



Figura: Andrés Cadavid (7).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 15.000 espectadores, aprox.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Bismark Santiago (6).





José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc