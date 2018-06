Milan podría ser excluido de Europa League por 'fair play' financiero

El AC Milan, clasificado para disputar la Europa League la próxima temporada, podría ser excluido del torneo por violación de las normas sobre el 'fair play' financiero, publicó el viernes el New York Times.

"Es posible una exclusión de las competiciones continentales", aseguró el diario estadounidense, que cita "dos fuentes implicadas en el proceso" y que solicitaron que su identidad no fuera revelada. La pasada semana, la Cámara de Instrucción de la Instancia Europea de Control Financiero de los Clubes (ICFC) decidió transmitir el caso del Milan a la Cámara de Enjuiciamiento, lo que abre la posibilidad a sanciones más graves.



Según el New York Times, los investigadores de la UEFA "recomendaron excluir (...) al AC Milan de las competiciones europeas". El histórico club italiano fue comprado oficialmente el 13 de abril de 2017 por inversores chinos liderados por el misterioso Li Yonghong, por 740 millones de euros, pagados al exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi.



Desde entonces, la UEFA ha mostrado su preocupación por la estabilidad económica del consorcio, que invirtió unos 200 millones de euros en la pasada pretemporada para fichar nuevos jugadores y que tuvo que pedir un enorme préstamo al fondo de inversión estadounidense Elliott.



El club lombardo, siete veces vencedor de la Liga de Campeones, pierde decenas de millones de euros cada año desde hace una década y está lejos de responder a los criterios de gestión previstos por el 'fair play' financiero de la UEFA, que busca que los clubes no se endeuden en exceso teniendo en cuenta sus ingresos.



En caso de confirmación de la información del New York Times, el Milan se convertiría en el club más importante en sufrir una exclusión de las competiciones europeas por culpa del 'fair play' financiero.



En el pasado, el Málaga, el Estrella Roja y el Galatasaray fueron sanciones con una exclusión de los torneos europeos. La decisión sobre el Milan podría hacerse pública el 7 de junio, según varios medios deportivos italianos.





AFP