Los goles que desperdició Miguel Borja en el amistoso contra Australia

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja fue uno de los jugadores que más buscó la anotación para darle la victoria al seleccionado nacional contra Australia, en un duelo de preparación al Mundial de Rusia 2018.

Pese a los intentos del delantero, Borja no contó con suerte y no pudo capitalizar las ocasiones que tuvo para batir al arquero australiano Danny Vukovic, quien reemplazó a Brad Jones.



Borja ingresó por Radamel Falcao García para la segunda etapa y tuvo su primera llegada al minuto 49 cuando intentó una chilena que pasó por encima del larguero.



Los intentos de Borja, quien juega para Palmeiras, no cesaron y al minuto 54 definió para adelantar a Colombia en el marcador, pero el árbitro anuló el gol por un fuera de lugar de Carlos Bacca, futbolista que intervino antes en la jugada.



Con el 0-0 en el marcador, Borja seguía luchando y el lateral Johan Mojica, al minuto 64, levantó un centro con su pierna izquierda para que el delantero cordobés anotara de cabeza, pero la definición no acertó en el arco defendido Vukovic.



Al minuto 80, una nueva habilitación de Mojica llegaría a Borja, quien definió pero el balón se estrelló en el palo, negándole la posibilidad a Colombia de adelantarse en el marcador.



La más clara para Borja fue al minuto 85, cuando pitaron un penal a favor de la Selección Colombia. El atacante del Palmeiras se adueñó del balón y disparó al palo izquierdo del arquero, quien frenó la pelota con sus manos y ahogó el grito de gol de los aficionados nacionales que llegaron hasta el Craven Cottage, en Londres.

Miguel Borja misses a penalty for Colombia in the 85th minute #COLvAUS pic.twitter.com/CZ17nKtGjm — Robson Friend (@RobMFriend) 27 de marzo de 2018

Pero al incisivo Miguel Ángel Borja le quedaría una nueva oportunidad para anotar en el tiempo adicional. Giovanni Moreno cobró un tiro libre que se paseó por toda el área australiana y encontró en el cordobés el destinatario del balón.



El goleador del Palmeiras se lanzó al piso para llegar al balón y lo rozó con la punta del pie, pero la pelota volvió a golpear en el palo.



Finalmente, el partido terminó empatado 0-0.



ELTIEMPO.COM