Miguel Borja realizó un trabajo silencioso y efectivo frente a Ecuador

Miguel Borja fue el único hombre en punta por el que apostó este martes José Néstor Pékerman frente a Ecuador y el ‘9’ no defraudó en el estadio Olímpico de Atahualpa. En el segundo tiempo, compartió algunos minutos con Carlos Bacca.



El artillero de Palmeiras, de Brasil, con su velocidad y potencia complicó a los defensores de Ecuador: Arturo Mina y Luis Caicedo, pero sobre todo, Borja no dejó respirar a Mina, quien la vio ‘negra’ con el nacido en Tierralta (Córdoba).

Miguel Ángel siempre le ganó en el uno contra a uno a Mina, quien lo persiguió a donde se movía el delantero de Colombia. Y es que precisamente sus movimientos en el área, hacían que los zagueros de Ecuador se desconcertaran. Borja se desmarcó bien.



En el primer gol de Colombia fue fundamental su labor. El ex jugador del Atlético Nacional se sacó la marca de Mario Pineida y de Mina y centró para James Rodríguez, quien definió a la salida de Esteban Dreer.



No solo contribuyó en el ataque, sino también en defensa. Despejó varios cobros en pelota detenida para los ecuatorianos. Cuando tuvo que ponerse el ‘overol’, también lo hizo.



El ‘9’ tuvo en James y en Juan Guillermo Cuadrado a sus socios. Tanto el ‘10’ como el ‘11’ le daban buenos balones a Borja; éste también los asistía.



En el segundo tiempo, siguió con la misma tónica de presión con los zagueros de Ecuador; no les dio respiro. En el minuto 27, tuvo para anotar luego de que le quedara un rebote de James. El ‘9’ quedó frente a frente con Dreer, quien lo aguantó de buena forma y le negó el grito de gol al cordobés.



Borja corrió y luchó, fue la 'piedra en el zapato' de los defensores de Ecuador que no lo pudieron parar durante los 90 minutos en el estadio de Atahualpa.



