Russo no estuvo en la práctica de Millos por controles médicos

Miguel Ángel Russo continúa su proceso de recuperación de una bacteria intrahospitalaria que adquirió durante el postoperatorio de un cáncer de vejiga que se realizó el pasado 2 de enero en Buenos Aires, que lo ha tenido alejado de los entrenamientos y partidos de Millonarios.

Este martes, el entrenador argentino no pudo estar en el entrenamiento de Millonarios en Buenos Aires, en donde este jueves enfrentará a Independiente de Avellaneda en la segunda fecha del grupo 7 de la Copa Libertadores, por unos controles médicos.



“Miguel está en su casa, recuperándose. La idea es que nos acompañe en los entrenamientos de martes y miércoles. Si dirige o no, depende de cómo siga”, le dijo Gottardi a Sergio Baquero, periodista de Fox Sports. “Si no puede, nuestra idea es que haga la charla técnica antes del partido con Independiente y que vea el partido en un palco”, agregó.



El pasado miércoles Russo dejó la clínica en Bogotá para tomar vuelo hacia a Argentina en donde continúa en la lucha por el partido más importante de su vida, que es mejorar en su estado de salud.



DEPORTES