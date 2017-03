Messi podría perderse el juego contra Bolivia por suspensión

La selección está en alerta. Lionel Messi podría perderse el partido de este martes frente a Bolivia, ya que que la FIFA intervino de oficio por los insultos del argentino al equipo arbitral brasileño en el partido ante Chile, y le abrió un "procedimiento disciplinario". En caso de encontrar pruebas suficientes, el capitán argentino sería suspendido.

La investigación comenzó en la tarde de este lunes, cuando los dirigentes de la AFA fueron notificados de la situación en Santa Cruz de la Sierra. Recibieron una carta firmada por la Comisión Disciplinaria, en la que se dice que, haciéndose eco de distintas versiones en los medios de comunicación, se notificaron de posible agresión verbal de Lionel Messi. Según se menciona en la carta, podría haber utilizado un lenguaje "ofensivo, grosero y obsceno" contra el cuarto árbitro Emerson Augusto de Carvalho.



La AFA contestó diciendo que no se encontraron elementos suficientes para probar que el capitán argentino hubiera usado lenguaje inapropiado.

Este martes en la mañana se sabrá si Messi puede jugar o no. Foto: Afp

No obstante, la FIFA insistió y pidió más información a la AFA. Incluso, se consultó los cuatro jueces brasileños que dirigieron en el Monumental, al árbitro Sandro Ricci, los asistentes Marcelo Vangasse y Dewson Silva, y el cuarto árbitro Emerson Carvalho. Todos ratificaron su informe inicial y dijeron no haber escuchado palabras inadecuadas de Messi.



De cualquier manera, la FIFA le recordó a la AFA que, avalándose en el artículo 77, "la comisión disciplinaria tiene competencia para sancionar a un jugador si los árbitros no advirtieron la agresión verbal".



La AFA tendrá hasta las 9 de la mañana (hora suiza) de este martes, para presentar todas las pruebas del caso y luego la FIFA se expedirá sobre la situación.



LA NACIÓN

Argentina

GDA