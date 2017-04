Messi, la figura del Barcelona en el triunfo contra Real Madrid

Así jugó el Barcelona contra el Real Madrid en el partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de La Liga española disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

Ter Stegen (8): el portero alemán se mostró seguro en casi todas sus intervenciones, algunas de mucho mérito como los disparos que atrapó y despejó en la primera mitad a Cristiano Ronaldo y Modric. En la jugada del gol del Real Madrid dudó en ir al balón centrado por Marcelo y ese segundo de indecisión fue clave para el remate de Ramos. En la segunda parte siguió parando remates del rival, excepto el gol de James, ante el que nada pudo hacer.



Sergi Roberto (7): al igual que en el partido de Liga de Campeones contra la Juventus, el lateral estuvo poco participativo, aunque cumplió en su cometido defensivo. Se prodigó poco en ataque y prefirió estar más centrado en la parcela defensiva que atacante. Inició la jugada del gol decisivo del Barcelona.



Piqué (8): el defensa catalán fue pitado durante todo el partido por la afición madridista. Ese ambiente hostil no influyó en su rendimiento, puesto que estuvo efectivo en la zaga, sacó varios balones con peligro de los atacantes blancos e incluso hizo algunas incursiones en ataque que pudieron terminar en gol, como el remate de cabeza que paró Keylor Navas y otro disparo que también le sacó el costarricense en el área pequeña.



Umtiti (7): el central francés fue el complemento de Piqué. Estuvo seguro en el corte y arriesgó menos que su compañero. Intentó siempre buscar el pase fácil y no se complicó con el balón en los pies. Vio la cartulina amarilla por una dura entrada a Cristiano en la primera parte.



Jordi Alba (7): el lateral izquierdo aportó la dosis necesaria de profundidad que necesitó su equipo en momentos puntuales del partido. Durante gran parte de la primera mitad recibió solo y eso favoreció que su equipo optara por volcar sus ataques por ese costado. En la segunda parte arriesgó en el apartado ofensivo y gracias a las coberturas de sus compañeros no se notaron sus carencias.



Rakitic (8): se situó a la derecha de Iniesta y el manchego le tomó como referencia para acompañar sus jugadas en la medular. Participó en el primer gol de Messi con un pase medido a la carrera del argentino y marcó el segundo con un zurdazo imparable para Keylor Navas.

Rakitic, autor del segundo gol de Barcelona. Foto: AFP



Busquets (6): el centrocampista catalán no brilló como en otros partidos importantes. Su trabajo en la medular le hizo verse las caras con los jugadores más desequilibrantes del conjunto blanco. En la primera parte cometió un fallo en un pase que costó un contragolpe peligroso del Real Madrid, aunque enmendó su error al filo del área. En el segundo gol, James se fue de su marca, corrió tras él, pero el colombiano remató solo.



Iniesta (7): con el brazalete de capitán, el manchego intentó echarse el equipo a su espalda desde el primer minuto. Ejerció su liderazgo moviendo al equipo con el balón, ofreciéndose para tener la posesión y dotando al juego de la tranquilidad necesaria en ciertas fases. Le faltó algo de velocidad en los metros finales para dar pases de gol, pero, como suele hacer en las grandes citas, no defraudó.

Lionel Messi celebrando el gol y la victoria. Foto: AFP



Messi (10): bajó mucho a recibir y eso su equipo se lo agradeció. Participó mucho en el juego y siempre intentó buscar el balón para poner en apuros a la defensa blanca. Recibió un codazo de Marcelo en la primera parte que no mermó su rendimiento, pese a que tuvo que jugar algunos minutos con un esparadrapo para que no sangrara. Fue el autor de dos goles, incluido el decisivo en el tiempo añadido, pero pudo marcar alguno más. En algunas ocasiones no acertó con sus remates y en otras se encontró con Keylor.



Luis Suárez (6): el delantero uruguayo no se cansó de correr, peleó y sacó su garra para medirse con los centrales del Real Madrid, pero no fue su partido. Apareció poco en ataque, no estuvo acertado en algunas acciones rápidas y no fue determinante como en otras ocasiones. Tuvo el gol en sus botas en el minuto 67, pero su remate con la pierna derecha lo sacó Keylor.



Alcácer (6): titular ante la baja de Neymar, el delantero valenciano le puso ganas, pero estuvo poco participativo y no aprovechó la ocasión de reivindicarse con una gran noche. Estuvo desaparecido en ataque en muchas fases del encuentro y, aunque pudo marcar en un mano a mano con Keylor Navas, su remate, con poca fe, lo sacó por bajo el costarricense. Fue sustituido en el minuto 69 por André Gomes.



André Gomes (6): entró al césped sustituyendo a Alcácer y se situó por la banda izquierda. El futbolista portugués entró poco en juego, aunque creó peligro con un balón que centró a Piqué y a punto estuvo de ser gol y con su participación en el último gol. No estuvo fino al recibir de espaldas y algunas pérdidas suyas crearon contragolpes del Real Madrid.



EFE