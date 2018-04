El planeta se rinde ante los pies de Andrés Iniesta

El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, confirmó este viernes su salida del Barcelona al término de esta temporada porque siente que "no podría dar lo mejor" de sí en el futuro próximo y quiere acabar su periplo en lo más alto.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, elogió este viernes a Andrés Iniesta, "un tío con un don natural incomparable", quien ha anunciado que dejará el Barcelona a final de temporada, y dijo que el fútbol "lo seguirá recordando dentro de 50 años".



"Con él todo fluye de manera natural. Eso es lo más impresionante que puedo decir de él: esa naturalidad de la perfección. Como corría con y sin balón, aunque no era el tío más rápido del mundo. Tenía un don natural incomparable", aseguró Guardiola en la rueda de prensa previa del partido del domingo contra el West Ham.

El mundo del deporte se ha expresado de diferentes manera para demostrarle su afecto al volante español: Pep Guardiola, Pedro, Sergio Ramos y Marc Márquez, entre otros publicaron efusivos mensajes en sus redes sociales.

Ha sido un placer poder disfrutar de tu fútbol en España y compartir vestuario contigo. Juntos, ganamos lo más bonito. Por separado, máxima rivalidad con el mayor respeto! Suerte @andresiniesta8 en tu nueva etapa. #GraciasIniesta pic.twitter.com/ATI0JNeyPO — Iker Casillas (@IkerCasillas) 27 de abril de 2018

Al que le gusta el fútbol es difícil ver irse a un jugador como Andrés irse. No le veo como un jugador del Barcelona, si no del fútbol por lo que es. FACEBOOK

TWITTER

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mostró su admiración hacia Andrés Iniesta, el francés aseguró que su fútbol está por encima de la rivalidad de clubes y que mereció "el Balón de Oro cuando ganó el Mundial". "Al que le gusta el fútbol es difícil ver irse a un jugador como Andrés irse. No le veo como un jugador del Barcelona, si no del fútbol por lo que es. No le conozco mucho personalmente, pero las tres veces que he coincido con él es encantador, es muy reservado como me gustan las personas que lo demuestran en el campo y fuera es más tranquilo. Le deseo lo mejor para su futuro y sobre todo como persona", aseguró Zidane.

Qué privilegio haber podido jugar con vos, pero aún más haberte conocido, amigo.

Marcaste una época en Barcelona y en España. Ahora a seguir disfrutando de tu fútbol donde quiera que vayas.#GraciasIniesta pic.twitter.com/lr2uG20Hjv — Javier Mascherano (@Mascherano) 27 de abril de 2018

#GraciasAndres por todas las alegrias que nos has dado y sobretodo por ser un referente para cualquier deportista en todos los sentidos. Mucha suerte en este nuevo reto💪🏼⚽#Infinit8Iniesta pic.twitter.com/zRaQ6vAdzL — Marc Márquez (@marcmarquez93) 27 de abril de 2018

El tenista español Rafael Nadal, número uno del mundo, calificó a Andrés Iniesta como un "deportista ejemplar" y recordó que todavía tiene que ayudar a la selección española de fútbol a conquistar el Mundial que este verano se disputará en Rusia.

Todavía nos tiene que ayudar a ganar otro Mundial FACEBOOK

TWITTER

"Todavía nos tiene que ayudar a ganar otro Mundial", recordó el tenista mallorquín en la rueda de prensa posterior a su victoria ante el eslovaco Martin Klizan, por 6-0 y 7-5, en los cuartos de final del Trofeo Conde de Godó.

Hoy anuncias que dejas nuestra @LaLiga, pero en el corazón de los pericos siempre quedará tu grandeza como deportista. Sigue enamorando a todos los aficionados al fútbol, genio. ¡Muchas gracias y mucha suerte, @andresiniesta8! #RCDE pic.twitter.com/PdE6GGrWYY — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 27 de abril de 2018

DEPORTES