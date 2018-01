Meluk le cuenta... (Suplencia y Selección)

No se había montado Yerry Mina al avión de su histórico vuelo a Barcelona y ya le habían regado sal a la dulce buena nueva y descosido su camisa azul y roja, una de las más finas y elegantes del fútbol mundial.

“¡Llega de segundo suplente y no va a jugar nunca!”, aullaron unos. ¡Se tiró el Mundial porque será banca fija!, gritaron otros. “¡Prefirió su bienestar al de la Selección!”, chillaron aquellos. En las redes sociales se ven facilito todas esas colombianadas.



Vean: Mina es uno de los cuatro centrales que hoy aparecen para ir a Rusia. Los otros son Dávinson Sánchez, Cristian Zapata y Óscar Murillo. Con que Mina solo marque en los entrenamientos a Suárez, Messi y Dembelé le da un plus. Eso es muchísimo más que jugar todos los días contra Vizeu (Flamengo), Ribeiro (S. Recife), Dutra Junior (Avaí), Guillerme (Botafogo) o Ribamar (Paranaese), recientes rivales del Palmeiras. No es sarcasmo. Es realidad.



Además, sé que en el seno técnico de la Selección, por las informaciones que cotejé este viernes, no hay preocupación: “Con Yerry se tiene comunicación y atención permanente, al igual que con todos los jugadores. Barcelona tiene tres competencias y jugará partidos, seguro”, me dijeron. Basta con recordar dos declaraciones en momentos diferentes –una a raíz de Falcao y otra por Camilo Zúñiga– en las que José Pékerman, el técnico nacional, sostuvo una misma idea: para él lo más importante es que los jugadores estén sanos, sin lesiones, físicamente bien, pues ya sabe sus aportes futbolísticos.



James es el botón de la muestra: jugaba PlayStation y cartas en el Real Madrid y así y todo en la Selección siempre fue figura determinante.



Si Mina no llega a jugar mucho, cama: el nivel de entrenar contra esas fieras en el Barcelona es más que jugar en cualquier Liga de América y de muchas de Europa.





Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

En Twitter: @MelukLeCuenta